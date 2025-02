Autoferrotranvieri, Pirondini e Traversi (M5S): "Rinnovo contratto essenziale per i diritti dei lavoratori e il funzionamento del Tpl"

Il senatore Luca Pirondini e l’onorevole Roberto Traversi, entrambi M5S, hanno presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e dell’Economia e Finanze per sollecitare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità – TPL), scaduto il 31 dicembre 2023.

Risposte - L’iniziativa mira a ottenere risposte chiare sulle tempistiche e sugli impegni del Governo riguardo al reperimento delle risorse necessarie per il rinnovo contrattuale, come stabilito nelle intese del 18 dicembre 2024. "Il rinnovo del CCNL è essenziale per garantire i diritti dei lavoratori del settore e assicurare il corretto funzionamento del Trasporto Pubblico Locale, un servizio fondamentale per milioni di cittadini" – dichiarano il Senatore Pirondini e l’Onorevole Traversi. L’interrogazione chiede al Ministro di spiegare le ragioni del mancato inserimento della disposizione economica nel Consiglio dei Ministri e di indicare le tempistiche previste per l’adozione del provvedimento.

Intervento - "È necessario un intervento tempestivo per scongiurare il rischio di gravi ripercussioni sulla mobilità pubblica e sulla stabilità del settore, in un contesto di eventi internazionali di grande rilevanza" concludono i parlamentari. Il senatore Pirondini e l’onorevole Traversi sollecitano una risposta urgente e concreta da parte del Governo, per garantire il rispetto degli impegni assunti con le parti sociali e tutelare i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.