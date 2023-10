Atalanta-Genoa, ecco cosa si sono detti var e arbitro al gol di Lookman: "Non la prende di mano, rivedila"; "Ok, ma se hai controllato tu va bene"

È stato reso pubblico, nella trasmissione "Open Var" su Dazn, il dialogo tra l'arbitro Marinelli e il var Abbatista di Atalanta-Genoa relativo al gol prima annullato e poi convalidato a Lookman, che aveva così sbloccato la partita in favore dei bergamaschi. Il direttore di gara aveva invalidato la rete per un presunto tocco di mano, ma il var ha analizzato l'azione e lo ha convinto (anche forzatamente) a una revisione dell'azione.

Subito dopo il gol Abbatista in sala Var chiede al regista: "Devo vedere il frame quando si rialza. Non la tocca con la mano. Gliela devo mostrare l'immagine: gli devo far vedere oggettivamente che non c'è il tocco di mano. Dobbiamo capire quando si rialza, ma secondo me non la tocca (...) non cambia giro il pallone, no non la tocca. Facciamogliela vedere". A quel punto scatta il dialogo con Marinelli: "Livio, ti suggerisco on field review: lui non la tocca, vienila a guardare".

Marinelli resta fermo e dice: "L'ho annullato non per fallo di mano volontario, ma per il tocco in sé: se mi dici che non la tocca, va bene per me".

Abbatista insiste: "Vienila a guardare, sereno e tranquillo".

Marinelli risponde, correndo verso lo schermo: "La toglievo subito, sono tranquillo". Poi guarda velocemente solo la prima delle due immagini selezionate: "Se tu hai controllato che non la prende, per me è ok".

Abbatista lo invita a pazientare: "Livio, Livio guarda quest'altra immagine. Finisci di vederla".

Ma Marinelli ormai si è allontanato dallo schermo: "Sto rientrando, a posto è rete". E convalida il gol.