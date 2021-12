Lavagna, un progetto da 9,3 milioni per il potenziamento dell'ospedale

di Marco Innocenti

Toti: "Collaborazione costruttiva tra istituzioni e realtà del territorio". Petralia: "Diventerà riferimento per urgenza e alta intensità"

Un piano di ammodernamento da 9,3 milioni di euro per la ristrutturazione e il potenziamento dell'ospedale di Lavagna. Sei milioni arriveranno da Regione Liguria, 800mila euro dai bilanci di Asl 4 e 2,5 milioni di euro, suddivisi in 5 tranche, saranno invece donati dal Comitato Assistenza Malati Tigullio.

Il piano prevede 6 differenti step: il primo ha un valore di 2,5 milioni, prenderà il via a gennaio 2023 per concludersi entro i primi mesi del 2024 e prevede la riorganizzazione e l'ampliamento dell'area del Pronto Soccorso. Successivamente, partiranno i lavori per la messa in funzione di una quinta sala operatoria, per un valore complessivo di 1 milione di euro. L'avvio avverrà nella primavera del 2024, subito dopo la conclusione del primo lotto, per completare il tutto entro l'autunno.

Un terzo lotto di lavori, del costo di 1,5 milioni, partirà a marzo 2023 per la sopraelevazione del cosiddetto "corpo tondo", dove sorgerà una piastra endoscopica centralizzata. A seguire, poi, al di sopra del corpo tondo verrà creata un'elisuperficie per l'atterraggio degli elicotteri: costo complessivo 1,2 milioni e inizio lavori in primavera 2025.

Gli ultimi due interventi prenderanno il via entrambi a marzo 2025 e si concluderanno all'inizio del 2026: il primo riguarda la costruzione di un nuovo reparto, da 28 posti letto per la degenza nel cosiddetto corpo Nord per le cure ad alta intensità, per un investimento da 2,5 milioni. Il secondo riguarderà invece la riqualificazione delle aree esterne, per un investimento di 500 mila euro totali.

"Siamo di fronte un investimento importante, frutto di una collaborazione costruttiva tra istituzioni e realtà del territorio – commenta il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti - per una serie interventi strutturali che potenzieranno ulteriormente l’ospedale di Lavagna, sempre più centro di riferimento nella Asl4 per le attività di emergenza e le cure ad alta intensità. Gli interventi permetteranno di realizzare una nuova sala operatoria, nuovi posti letto e di rinnovare il pronto soccorso, oltre a realizzare una nuova elisuperficie per il trasporto d’urgenza. Voglio ringraziare infine il Comitato Assistenza Malati Tigullio onlus per la collaborazione, la generosa donazione e l’impegno a sostenere un’operazione importante per tutti il territorio del Tigullio”.

“Questo piano rappresenta un’opportunità unica per un cambio di paradigma del sistema sanitario nella nostra Asl - dichiara il dg Paolo Petralia - potenziare adeguatamente la vocazione dell’ospedale di Lavagna come riferimento per l’urgenza e l’alta intensità di cura per tutta la nostra popolazione, mentre nel contempo si sta dando parallela definizione alle specifiche vocazioni degli ospedali di Rapallo e di Sestri Levante”.