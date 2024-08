Arpal Liguria, Giampedrone: "60mila euro per migliorare servizi e qualità della vita. Da settembre operativi 7 giorni su 7"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In risposta all'esigenza di un'informazione meteorologica sempre più capillare e precisa, l'Arpal (Agenzia regionale per l’ambiente della Liguria) annuncia un importante potenziamento del proprio presidio previsionale. A partire dal 1 settembre, il Centro Funzionale Arpal sarà operativo sette giorni su sette, garantendo un flusso informativo costante e completo per tutto l'anno, inclusi i fine settimana e i giorni festivi.

Questa evoluzione rappresenta l'ultimo passo di un percorso iniziato nel 2015, che ha visto la Regione Liguria rafforzare il proprio sistema di Protezione Civile, diventando un modello di eccellenza a livello nazionale. Il potenziamento è reso possibile grazie al nuovo contratto nazionale applicato alle agenzie regionali per l'ambiente, permettendo così la pubblicazione quotidiana di due prodotti principali: il Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo e il Bollettino Liguria.

Il Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo sarà dedicato alla Protezione Civile, offrendo una previsione dettagliata dei fenomeni potenzialmente critici, mentre il Bollettino Liguria fornirà una previsione del tempo di facile consultazione per tutti i cittadini. Entrambi i bollettini saranno consultabili ogni giorno dell'anno sul sito web di Arpal, sui social e attraverso l'app Meteo3R.

L'Assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, ha sottolineato l'importanza di questo potenziamento: “Oggi è una giornata importante per l’Agenzia e per tutto il sistema di Protezione civile della Liguria. Diamo un servizio ai cittadini attraverso personale qualificato che fa un lavoro straordinario con un servizio che diventa 7/7, in modo capillare anche ‘in tempo di pace’, quindi non solo durante le allerte meteo”.

Anche Elisabetta Trovatore, Commissario Straordinario Arpal, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l'importanza di una comunicazione efficace e accessibile per tutti. Arpal si prepara così a consolidare ulteriormente il proprio ruolo di riferimento per le previsioni e il monitoraggio meteorologico in Liguria, continuando a proteggere il territorio e la popolazione con un servizio sempre più preciso e tempestivo.