Arma di Taggia, motociclista travolto da un'auto in contromano sull'Aurelia Bis: è grave

di Marco Innocenti

L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma non sembra in pericolo di vita

Mercoledì 03 Agosto 2022