Arenzano, al Teatro Il Sipario Strappato torna in scena “Cocaina”

Sabato 31 gennaio alle 21 il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospiterà nuovamente uno degli spettacoli più apprezzati della compagnia: Cocaina, testo di Lazzaro Calcagno e Matteo Monforte. Sul palco Antonio Carlucci, Sara Damonte ed Emanuele Vito, accompagnati dalle musiche originali di Zibba.

La vicenda si svolge nella notte di Capodanno, in uno scantinato spoglio e claustrofobico, dove si incontrano tre persone che non si sono mai viste prima. Un quarto personaggio, atteso per tutta la durata della storia, non arriverà mai. Queste sono le poche certezze inquietanti che scandiscono il ritmo dello spettacolo.

Bernardo, Spillo e Chiara sono persone comuni, legate da due elementi: la ricerca di cocaina e i segreti che ciascuno custodisce. Nell’attesa snervante di un pusher che non si fa vivo, le loro vite si intrecciano, dando vita a un gioco di tensioni, rivelazioni e silenzi.

Come in un moderno Aspettando Godot, i protagonisti restano sospesi in uno spazio chiuso e degradato, mentre emergono fragilità e contraddizioni di una società in cui la cocaina è una presenza diffusa, spesso invisibile: nelle banconote che tocchiamo, nell’aria che respiriamo, nelle vite dei più insospettabili. Un mondo in cui, in fondo, ognuno di noi nasconde qualcosa di indicibile.

