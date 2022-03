Arbitri, la Sampdoria pesca Valeri. Atalanta-Genoa ad Abisso

di Marco Innocenti

Aureliano e Di Meo in sala Var al Ferraris. Il Genoa incrocia Nasca e Valeriani

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Due le gare che al sabato vedranno in campo le liguri. Si comincia con lo Spezia che sarà di scena al Picco contro il Cagliari alle ore 15. Ad arbitrare la sfida è stato chiamato Orsato, con Prenna e Dei Giudici come assistenti. Quarto uomo sarà Gariglio, con Irrati e Zufferli in sala Var.

Sarà invece Valeri ad arbitrare il match del Ferraris fra Sampdoria e Juventus, in programma sempre sabato alle 18, con Di Vuolo e Bottegoni come assistenti. Quarto uomo sarà Cosso, con Aureliano e Di Meo al Var.

Domenica invece toccherà al Genoa, di scena a Bergamo alle 15 contro l'Atalanta. I rossoblu, ancora a caccia della prima vittoria dell'era Blessin, saranno arbitrati da Abisso, con i guardalinee Galetto e Margani. Il quarto uomo sarà Santoro, Nasca e Valeriani in sala Var.

Ecco tutte le designazioni della giornata:

SALERNITANA-SASSUOLO (Sabato 12 marzo ore 15.00)

Arbitro: MASSIMI - Guardalinee: VIVENZI e RANGHETTI - 4°uomo: CAMPLONE - Var: DI PAOLO - Avar: VECCHI

SPEZIA–CAGLIARI (Sabato 12 marzo ore 15.00)

Arbitro: ORSATO - Guardalinee: PRENNA e DEI GIUDICI - 4°uomo: GARIGLIO - Var: IRRATI - Avar: ZUFFERLI

SAMPDORIA–JUVENTUS (Sabato 12 marzo ore 18.00)

Arbitro: VALERI - Guardalinee: DI VUOLO e BOTTEGONI - 4°uomo: COSSO - Var: AURELIANO - Avar: DE MEO

MILAN–EMPOLI (Sabato 12 marzo ore 20.45)

Arbitro: CHIFFI - Guardalinee: IMPERIALE e DI IORIO - 4°uomo: VOLPI - Var: NASCA - Avar: LO CICERO

FIORENTINA–BOLOGNA (domenica 6 marzo ore 12.30)

Arbitro: SACCHI - Guardalinee: ROSSI L. e DEL GIOVANE - 4° uomo: MAGGIONI - Var: BANTI - Avar: ZUFFERLI

H. VERONA–NAPOLI (domenica 13 marzo ore 15.00)

Arbitro: DOVERI - Guardalinee: BERTI e BERCIGLI - 4°uomo: FOURNEAU - Var: MARIANI - Avar: BACCINI

ATALANTA–GENOA (domenica 13 marzo ore 18.00)

Arbitro: ABISSO - Guardalinee: GALETTO e MARGANI - 4°uomo: SANTORO - Var: NASCA - Avar: VALERIANI

UDINESE–ROMA (domenica 13 marzo ore 18.00)

Arbitro: DI BELLO - Guardalinee: MELI e PERETTI - 4°uomo: AYROLDI - Var: MAZZOLENI - Avar: ROCCA

TORINO–INTER (domenica 13 marzo ore 20.45)

Arbitro: GUIDA - Guardalinee: GIALLATINI e BRESMES - 4°uomo: MARCENARO - Var: MASSA - Avar: PRETI

LAZIO–VENEZIA (Lunedì 14 marzo ore 20.45)

Arbitro: MANGANIELLO - Guardalinee: LONGO e LIBERTI - 4°uomo: MERAVIGLIA - Var: MARESCA - Avar: TEGONI