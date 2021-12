Arbitri: il derby di Genova lo dirigerà Doveri, Nasca al Var

di Marco Innocenti

Roma-Spezia, in programma lunedì sera, a Prontera di Bologna con Mazzoleni al Var

Sarà l'esperto Doveri di Roma a dirigere il derby della Lanterna fra Genoa e Sampdoria in programma venerdì sera alle 20.45 allo stadio Ferraris. Ad assisterlo ci saranno Liberti e Bercigli con Minelli come quarto uomo. In sala Var Nasca e Bresmes. Prontera di Bologna, invece, la designazione per la gara di lunedì sera fra Roma e Spezia. Gli assistenti saranno Passeri e Costanzo, con Miele come quarto uomo, Mazzoleni e Rossi in sala Var.

Ecco le altre designazioni per la prossima giornata di Serie A:

Fiorentina - Salernitana (sabato 11, ore 15): Ghersini di Genova (Capaldo-Yoshikawa/Miele G.; var Nasca, avar Dei Giudici).

Venezia - Juventus (sabato 11, ore 18): Valeri di Roma (Di Iorio-Affatato/Volpi; var Di Paolo, avar Longo).

Udinese - Milan (sabato 11, ore 20.45): Fourneau di Roma (Paganessi-Schirru/Di Martino; var Banti, avar Valeriani).

Torino - Bologna (domenica, ore 12.30): Dionisi di L'Aquila (Lo Cicero-Di Giacinto/Massimi; var Fabbri, avar Margani).

Hellas Verona - Atalanta (domenica 12, ore 15): Sacchi di Macerata (Raspollini-Berti/Volpi; var Massa, avar De Meo).

Napoli - Empoli (domenica 12, ore 18): Marinelli di Tivoli (Tegoni-Cipressa/Marini; var Mariani, avar Alassio).

Sassuolo - Lazio (domenica 12, ore 18): Sozza di Seregno (Vivenzi-Lombardo/Cosso; var Irrati, avar Carbone).

Inter - Cagliari (domenica 12, ore 20.45): Marchetti di Ostia Lido (Scatragli-Della Croce/Minelli; var Pairetto, avar Ranghetti).