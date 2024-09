ANSFISA: nuove linee guida per rilascio certificati di sicurezza ferroviaria e idoneità all’esercizio

Sono in vigore le Linee Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici e le Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza e dei certificati di idoneità all’esercizio alle imprese, ai gestori o agli esercenti ferroviari.

In questi testi sono descritte nel dettaglio le procedure amministrative da seguire dalla richiesta al rilascio dell’autorizzazione. Le versioni emanate tra il 17 e il 19 settembre scorso, armonizzano e snelliscono i procedimenti fornendo maggiore chiarezza su come deve essere presentata la documentazione allegata alla richiesta nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalle norme.

I documenti sono stati sottoposti durante l’estate alla consultazione pubblica con cui gli operatori hanno avuto l’opportunità di veicolare osservazioni e contributi utili a rendere la redazione finale il più possibile efficace e lineare. Per quanto riguarda le Linee guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici sono 86 le osservazioni ricevute, a cui si aggiungono le 10 dedicate alle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza e dei certificati di idoneità all’esercizio. Le osservazioni ricevute da ANSFISA, spesso relative a contenuti formali, sono state in gran parte accettate.

Un percorso coordinato dall’ANSFISA, che ha visto coinvolti gli operatori di settore e che, attraverso un lavoro corposo di analisi e confezionamento in varie fasi successive, ha consentito di consolidare un testo in grado di disciplinare i procedimenti e di arrivare a comporre una versione finale ottimizzata e condivisa. Le Linee Guida sono orientate a garantire un adeguato livello di controllo da parte dell’Agenzia, proporzionato ed efficace, in aderenza agli obiettivi di semplificazione, di riduzione degli oneri per i richiedenti e di razionalizzazione dell’azione amministrativa.

Grande attenzione è stata posta a rendere adeguatamente evidenti gli elementi su cui vengono condotte le valutazioni delle istanze, tenendo conto sia delle finalità del procedimento che delle tipicità e dei limiti della valutazione ex-ante di tipo documentale, quale strumento attraverso cui apprezzare la capacità del richiedente di assicurare la gestione sicura delle proprie operazioni, da integrare poi con i controlli successivi all’emanazione del provvedimento autorizzativo, condotti dall’Agenzia attraverso lo strumento della supervisione.

Con l’emanazione delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza e dei certificati di idoneità all’esercizio si continua a percorrere la strada dello sviluppo delle attività verso la digitalizzazione dei procedimenti e la progressiva armonizzazione dei comportamenti dei richiedenti, nella consapevolezza che la diffusione di strumenti di supporto alle decisioni, anche mediante tecniche di intelligenza artificiale, la tempestiva gestione dei ritorni di esperienza e la condivisione delle buone pratiche tra tutti i soggetti interessati sono la base su cui costruire un percorso virtuoso di costante miglioramento del contenuto del documento mediante la fattiva interazione tra l’Agenzia.

Consulta le nuove Linee Guida emanate alla pagina dedicata: Linee Guida – Portale ANSFISA