Andrea Cantadori nuovo Prefetto della Spezia, subentra a Maria Luisa Inversini

Andrea Cantadori è stato nominato nuovo Prefetto della Spezia durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Modenese, classe 1961, Cantadori porta con sé una vasta esperienza maturata nel Ministero dell’Interno e un curriculum di alto profilo, che spazia dalla sicurezza pubblica alla cultura accademica. La sua nomina segna l’inizio di una nuova fase per la Prefettura spezzina, in un contesto che richiede competenza e visione strategica.

Formazione – Laureato in Scienze Politiche, Cantadori ha approfondito la sua formazione con corsi e stage prestigiosi, tra cui il “Seminario di Studi Parlamentari Silvano Tosi” e un master in “Analisi previsionale della realtà sociale”. Ha ricevuto borse di studio dal Governo francese e dall’Accademia di Ungheria, arricchendo il suo bagaglio accademico in università come Aix-en-Provence e Budapest.

Ruoli istituzionali – Cantadori è stato Vice Prefetto presso l’Ufficio del Commissariato del Governo per le persone scomparse e ha diretto l’Ufficio coordinamento dell’Ispettorato generale di Amministrazione al Ministero dell’Interno. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Commissario straordinario in numerosi comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, come San Calogero e Parabita.

Leggi e decreti – Tra i contributi più significativi, ha partecipato alla redazione del Testo Unico degli Enti Locali e all’estensione del decreto legge 164/1991 sullo scioglimento dei consigli comunali per condizionamento mafioso.

Pubblicazioni – Autore di articoli per testate nazionali e internazionali come Il Sole 24 Ore e Nice Matin, ha curato anche saggi accademici e pubblicazioni per l’Enciclopedia del Diritto. Tra le sue opere figura il romanzo storico La tragedia di Pentidattilo.

Onorificenze – Cantadori è Cavaliere e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento alla sua dedizione al servizio pubblico.

Impegno sociale – Presidente dell’Associazione Amici dell’Emilia, ha promosso iniziative culturali per mantenere vivo il legame tra gli emiliani a Roma.