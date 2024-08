Andora, giallo per una barca alla deriva: nessuno a bordo, partono le ricerche per un diportista in vacanza

Giallo ad Andora per il ritrovamento di una barca alla deriva, a bordo non c'era nessuno. L'allarme è scattato ieri 22 agosto, da parte dei familiari dell'uomo (59 anni) scomparso. Si tratta del proprietario dell'imbarcazione, originario di Torino, era solito venire a Imperia per vacanza. Era appassionato di pesca e molto conosciuto tra i pescatori dilettanti di Borgo Marina. Al momento si ipotizza un incidente durante una battuta di pesca. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha mobilitato anche due elicotteri.





L’imbarcazione da pesca è stata rinvenuta vicino agli scogli ad Andora con il Motor Guide elettrico ancora inserito, quest'ultimo è un dispositivo utilizzato dai pescatori per mantenere la in seguito a un malore o trascinato in acqua da un grosso pesce preso all’amo.





Sono in corso le indagini al momento, mentre proseguono le ricerche in mare anche da parte dei Vigili del Fuoco e Capitaneria. L’imbarcazione è stata trainata invece in porto per tutti gli accertamenti del caso.