Amplia Infrastructures cresce e raggiunge 2.000 dipendenti, motore del Gruppo Aspi per le sfide infrastrutturali del futuro

Amplia Infrastructures, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, celebra il traguardo dei 2.000 dipendenti, confermandosi la prima azienda del settore per personale diretto in Italia. Con un ruolo centrale nella costruzione, manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture, la società è protagonista dei complessi lavori di messa in sicurezza della rete autostradale ligure e di progetti strategici a livello nazionale.

Espansione e competenze – Con circa 1.000 nuove assunzioni, Amplia Infrastructures si rafforza, puntando su giovani talenti e professionalità specializzate. L’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, sottolinea: “Amplia garantisce un’esecuzione efficace degli interventi, con alti standard di specializzazione e sostenibilità. È il motore per affrontare le grandi sfide infrastrutturali”.

Progetti strategici – La società è impegnata nei lavori di messa in sicurezza delle autostrade liguri, un’area particolarmente complessa per le condizioni morfologiche. Inoltre, gestisce progetti cruciali come la galleria Santa Lucia, la quarta corsia dinamica della A4 e la quinta corsia della A8, primo tratto autostradale a cinque corsie in Italia. Interventi in corso includono lo scavo della galleria San Donato e la riqualificazione della dorsale adriatica sulla A14.

Tecnologie innovative – Amplia utilizza tecnologie avanzate come la Tunnel Boring Machine più grande d’Europa, con 16 metri di diametro, per lo scavo della galleria Santa Lucia. Questo approccio ha ridotto i rischi per il personale e minimizzato l’impatto ambientale. La sostenibilità è una priorità, con pratiche orientate all’economia circolare e alla gestione responsabile dei materiali di scavo.

Sostenibilità e sicurezza – La società adotta le best practice in materia di economia circolare e promuove soluzioni ecocompatibili per il territorio. Amedeo Gagliardi, Presidente di Amplia Infrastructures, afferma: “La forza della società risiede nelle sue persone e nella capacità di adattare le prestazioni alle esigenze del Gruppo e dei clienti che percorrono quotidianamente le nostre autostrade”.

Dati economici – Nel 2023 Amplia ha registrato un fatturato di 800 milioni di euro, confermando una crescita costante grazie ai significativi investimenti per il miglioramento della rete autostradale. L’espansione coinvolge sedi strategiche come Firenze, Barberino e Genova, dove si concentrano gli interventi più impegnativi.