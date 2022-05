Amministrative, Speranza: "Se Genova sta meglio, sta meglio anche tutto il nostro paese"

di Marco Innocenti

"Penso che la partita elettorale sia molto aperta: qui per aprire una pagina nuova per la città". La contestazione di una trentina di militanti no-vax

E' arrivato a Genova per sostenere la candidatura di Ariel Dello Strologo, Roberto Speranza, ministro della salute e segretario di Articolo 1. "Genova è una città fondamentale per il nostro paese - ha detto Speranza - e abbiamo messo in campo persone di alto livello, in grado di mettere al centro risposte concrete per i cittadini. E' una coalizione forte, larga con un candidato sindaco molto autorevole che può costruire un orizzonte migliore per tutto il paese. E se Genova sta meglio, sta meglio anche tutto il paese. Io penso che la partita qui a Genova sia molto aperta, sono felice di essere qui per aprire una pagina nuova per la città".

Ad "accogliere" il ministro Speranza anche una trentina di persone che hanno scandito slogan contro la politica sanitaria del governo.