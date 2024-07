Amichevole Sampdoria, quando la madre degli idioti è sempre incinta

Ieri pomeriggio Telenord, al termine di estenuanti trattative, aveva annunciato la diretta dell'amichevole Magdeburgo-Sampdoria sul nostro canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it. Stamane, con grande rammarico, abbiamo dovuto comunicare che la diretta della partita, con regia dedicata e tre telecamere, non potrà andare in onda a causa di un grave disservizio che ha bloccato la nostra troupe all'aeroporto di Milano. Il volo Easyjet, previsto alle 6.55, è stato dapprima spostato alle 13 e poi alle 16, rendendo impossibile il trasferimento in Germania tempo utile.

Apriti cielo, di fronte a questa notizia si sono immediatamente scatenati i leoni (pulcini) da tastiera per non dire i dietrologi. A conferma di come la madre degli idioti sia sempre incinta pubblichiamo alcuni commenti: "Col senno di poi non sarebbe stato opportuno partire il giorno prima?"; "Ci fosse stato il Genoa, sareste partiti una settimana prima: vergogna"; "Noleggiare subito un auto no?".

Al di là del fatto che ovviamente, di fronte a false accuse e pesanti insulti, Telenord si riserva di avviare le opportune azioni legali a tutela della propria professionalità, vogliamo dare qualche ulteriore spiegazione a chi, per fortuna, il cervello lo usa ancora per ragionare. Nei giorni scorsi da Genova e attraverso il nostro inviato Simone Galdi - unico rappresentante della stampa televisiva ligure che sta seguendo il ritiro della Sampdoria a Jena sin dal primo giorno attraverso collegamenti, servizi, interviste esclusive - abbiamo trattato con il Magdeburgo, detentore dei diritti, la produzione dell'amichevole odierna. Non divulghiamo per ragioni di privacy il carteggio, ma possiamo assicurare che le carte in tavola sono state cambiate più e più volte. Persino dopo l'accettazione, da parte nostra, di condizioni capestro indicate dai tedeschi. Ma lo scopo e lo sforzo economico del nostro editore Massimiliano Monti, da sempre in prima linea nel garantire al calcio genovese (sovente trascurato a livello nazionale e non solo) il giusto seguito - era quello di soddisfare i tifosi blucerchiati e la stessa Sampdoria, interessata alla divulgazione della partita.

Di fronte all'ennesimo cambiamento di programma del service suggerito dal Magdeburgo e alla rinuncia in extremis delle condizioni da loro stessi indicate, Telenord ha deciso di non "arrendersi" e ha organizzato in poche ore una troupe di tre persone (regista e operatori) con relativa attrezzatura e ha pianificato un viaggio che aveva un ampio margine sui tempi. Tutto questo a fronte di costi importanti e per non venire meno a un impegno preso. Il resto lo ha combinato Easyjet, causando un danno a noi e a tutti coloro che avrebbero dovuto beneficiare del nostro servizio.

Ci dispiace, ovviamente, per quei tifosi di buon senso (e sono tanti) che avranno apprezzato il nostro sforzo. Meno per tutti gli altri. Probabilmente gli stessi che, per tanti anni, hanno alimentato il refrain "A Ferrero sul piano dei risultati non puoi dirgli nulla" contestando chi metteva in guardia dai pericoli che la Sampdoria stava correndo.

Non vale neanche la pena sottolineare - ma lo facciamo lo stesso - che l'anno scorso non fu possibile a Telenord trasmettere (per ragioni legittime del Genoa) le amichevoli dei rossoblù in ritiro, mentre trasmettemmo tutte quelle della Sampdoria da Livigno. Ma sappiamo già che non basterà e non servirà a scoraggiare i prossimi imbecilli. Che poi si lamentano quando "nessuno parla della Sampdoria". Di fronte a certi commenti verrebbe davvero voglia di non farlo.

Poi pensi agli sforzi profusi dall'editore, all'impegno dei colleghi giornalisti, al lavoro oscuro e prezioso dei tecnici, alla volontà del nuovo corso della Sampdoria di starci vicino e riconoscerci come partner affidabile e al riconoscimento delle persone perbene e allora ti viene voglia di inventarti comunque qualcosa, come una radiocronaca in tempo reale (gli unici a poterla fare, essendo gli unici presenti) e magari a una differita dell'amichevole in serata sia pure non con quei mezzi tecnici e qualitativi che Telenord avrebbe desiderato mettere in campo malgrado i tempi rapidissimi.

Tutto questo oggi possiamo dirvi: ciò che come azienda siamo e vogliamo essere, anche a sostegno del nostro calcio (oltre a tante altre produzioni di successo, ultimi in ordine di tempo gli Incontri d'Estate che hanno portato a Genova personaggi di calibro nazionale e internazionale). Ciò che non vogliamo essere è contenuto nei messaggi dei vigliacchi da tastiera e nelle teste vuote di chi li partorisce senza sapere assolutamente nulla.