Ambrogio Intermodal rafforza l’impegno verde con investimento nella gamma intermodale Kässbohrer

In una cerimonia tenutasi ieri a Gallarate, Ambrogio Intermodal e Kässbohrer hanno celebrato il nuovo investimento di un totale di 650 casse mobili e chassis per promuovere la transizione sostenibile della logistica nel segno dei piani europei di decarbonizzazione entro il 2050.

Fondata nel 1969, Ambrogio Intermodal è un’azienda leader nel trasporto intermodale ferro-strada sul mercato europeo. Con un portafoglio di servizi completo che comprende servizi logistici, servizi terminalistici e spedizioni di merci, l’azienda gestisce diversi tipi di merci, come merci pallettizzate, prodotti petrolchimici, bobine e prodotti in acciaio e beni di consumo.

Con 7 terminal ferroviari privati ??in Italia, Germania, Belgio e Francia e operazioni in tutta Europa, Ambrogio Intermodal si pone come attore di primo piano nel panorama logistico europeo.

Offrendo soluzioni di trasporto che combinano tecnologia innovativa con servizi efficienti e affidabili, l’azienda ha sviluppato un forte approccio alla sostenibilità, parte del suo DNA fin dalla sua fondazione. L’azienda si impegna per una sostenibilità che non si limita al suo core business, il trasporto intermodale, che svolge un ruolo importante nella protezione del clima, ma si estende anche ai suoi clienti, partner e dipendenti.

Kässbohrer è in grado di soddisfare tutte le esigenze specifiche di transizione dei suoi clienti verso un trasporto più sostenibile. Leader nel settore intermodale con la sua gamma impareggiabile e pluripremiata, i veicoli più lunghi e pesanti SEC (Super eco combi) e le combinazioni intermodali di Kässbohrer sono su strada da novembre 2022. L’E-Reefer di Kässbohrer è un passo avanti verso il progresso della sostenibilità nel trasporto nella catena del freddo, realizzato in collaborazione con BPW e Thermoking vengono lanciati nel 2023. Kässbohrer partecipa attivamente allo sviluppo dell’elettrificazione dei veicoli per il supporto della trazione con i suoi stakeholder.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato Livio Ambrogio, Presidente di Ambrogio Intermodal, Cetin Nuhoglu, Presidente di Kässbohrer, Pieralberto Vecchi, CEO di Ambrogio Intermodal, Awes Botello, Terminal & Purchasing Manager di Ambrogio Intermodal e Mehmet Önen, Head of Key Account di Kässbohrer.

Nel suo discorso alla cerimonia, Awes Botello, Terminal & Purchasing Manager di Ambrogio Intermodal, ha espresso la propria fiducia in Kässbohrer e nei suoi veicoli, sottolineando l’importanza del loro nuovo investimento per la sostenibilità dei trasporti.

“Con grande orgoglio e gratitudine, annunciamo il nostro nuovo investimento in 650 casse mobili Kässbohrer e nuovi telai per container. Il nostro nuovo investimento migliora la diversità della nostra flotta per una nuova era di capacità e crescita, al servizio di una maggiore capacità intermodale di qualità al servizio della transizione sostenibile della logistica.

La nostra decisione di scegliere i prodotti Kässbohrer, in particolare la cassa mobile Coil, la più leggera sul mercato, e il telaio leggero per container, ci consente una maggiore portata utile e una maggiore diversità di carico per massimizzare la capacità, rendendo ogni spedizione più sostenibile.

Crediamo nell’importanza di ampliare i confini della logistica e stabilire nuovi standard nel settore e siamo entusiasti del futuro che plasmeremo insieme a Kaessbohrer nel settore del trasporto intermodale”, ha affermato Botello.

Anche Mehmet Önen, responsabile Key Account di Kässbohrer, ha rilasciato una dichiarazione e ha condiviso il proprio entusiasmo per la futura partnership: “Oggi siamo riuniti a Gallarate, in Italia, per celebrare un momento significativo nella nostra partnership con Ambrogio Intermodal, e siamo orgogliosi di fornire al nostro stimato cliente questi prodotti eccezionali. La nostra prima cassa mobile per bobine SWAU.CC da 45 piedi, vincitrice del premio per l’innovazione, caratterizzata da un design integrato del telaio del vano bobine con una capacità di carico utile di 4.500 kg, consente il trasporto efficiente e sicuro di bobine e carichi generali con un carico per asse di 7,2 tonnellate per il pavimento, massimizzando il fattore di carico a supporto delle diverse esigenze operative di Ambrogio Intermodal. La nostra cassa mobile leggera SWAU.CL, la cassa mobile più leggera sul mercato con un peso di soli 3.900 kg, così come il nostro telaio per container leggero SHG.L con tara di 3.960 kg, costituiscono la combinazione più leggera sul mercato consentendo la massima capacità in trasporto intermodale. Progettata per la massima efficienza operativa, K.SWAU CL è più leggera del 24% rispetto alle casse mobili universali e ha una tara pari a 3.900 kg. Leggera ma robusta, K.SWAU CL è l’unica cassa mobile leggera offerta con pavimento in compensato con capacità di carico sull’asse del carrello elevatore da 7,2 tonnellate.

Il telaio di K.SWAU CL è unico: rivestito con KTL, nonché con metallizzazione parziale sui punti di carico e completa metallizzazione sulle tasche della gru.Il nostro telaio per container leggero a collo di cigno K.SHG L presenta una tara inferiore a 3.960 kg consentendo un carico utile maggiore e un consumo di carburante inferiore, garantendo al tempo stesso una distribuzione sicura del carico per prestazioni di trasporto stabili per container da 45 piedi e casse mobili, la scelta di Ambrogio Intermodal. Entrambi i prodotti realizzati in acciaio S 700 MC con produzione della massima qualità sono durevoli per operazioni impegnative con una lunga durata del prodotto riducendo al minimo l’utilizzo di risorse premium. Ringraziamo Ambrogio per la fiducia riposta in Kässbohrer. Ci auguriamo di poter intraprendere insieme molte altre iniziative di successo”, ha affermato il signor Önen.