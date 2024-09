Alzheimer, le iniziative di Asl2 per la giornata mondiale

SAVONA - Venerdì 20 settembre, alle ore 15.00, presso il Cinema Diana di Savona, si terrà un incontro-dibattito dal titolo "Alzheimer: per conoscere, capire, convivere con la malattia". Questo evento, promosso in collaborazione con l'Associazione Alzheimer ODV di Savona, vedrà la partecipazione di esperti e professionisti del settore, che affronteranno diversi temi cruciali riguardanti la malattia. Durante l'incontro, verranno trattati gli aspetti legati ai risvolti clinici dell'Alzheimer, alle nuove terapie in fase di sviluppo, e agli strumenti assistenziali che possono migliorare la qualità della vita sia dei malati che dei loro familiari. Sarà un'occasione per approfondire come la diagnosi precoce e il supporto adeguato possano fare la differenza nella gestione della patologia. Interverranno al dibattito Monica Cirone Direttore Socio Sanitario Asl 2 Liguria, Alberto Cella Direttore Dipartimento Cure Primarie e S.C. Anziani e Disabili Asl 2 Liguria, Iolanda Sandrone Presidente Associazione Alzheimer Savona, Giuseppe Russo Geriatra, Responsabile S.S.D. Demenza, Asl 2 Liguria, Cinzia Finocchi Direttore S.C. Neurologia San Paolo Savona, Chiara Fenocchio Neuropsicologa Cooperativa “Anteo” Savona, Debora Mazzei Dirigente Medico S.C. Neurologia San Paolo Savona, Mariella Zanetti Geriatra - Dottore di Ricerca in Fisiopatologia dell’invecchiamento Responsabile Sanitario de "Il Paese Ritrovato” Monza.

Un momento di particolare interesse sarà la proiezione del cortometraggio "La Memoria delle Emozioni", realizzato dalla Società Cooperativa Sociale "La Meridiana" di Monza. Questo lavoro racconta, attraverso le testimonianze di attori e di persone che quotidianamente convivono con l'Alzheimer, l'impatto umano della malattia. Il film non solo illustra le difficoltà e le sfide che le persone affette e le loro famiglie affrontano, ma mette in luce anche la resilienza, l'umanità e l'importanza del sostegno reciproco.

Riguardo alla diffusione e all’incidenza di tale patologia, il Dott. Giuseppe Russo Responsabile della SSD Demenze di ASL2 spiega: “La malattia di Alzheimer è la più comune forma di demenza. Insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età e colpisce più spesso le donne. Come tutte le forme di demenza comporta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dalla memoria”

Attraverso l’iniziativa, ASL2 Savona mira non solo a diffondere una maggiore conoscenza sull'Alzheimer, ma anche a creare una rete di supporto e di risorse per la popolazione, affinché le famiglie non si sentano sole nell'affrontare una sfida tanto complessa.