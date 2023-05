Alluvione Emilia Romagna, è il giorno del lutto nazionale: bandiere a mezz'asta anche a Genova

È il giorno del lutto nazionale: l'Italia commemora le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, con il bilancio salito a 15 nelle ultime ore. Anche a Genova, come nel caso del Palazzo della Regione, le bandiere sono a mezz'asta. “Un gesto di solidarietà e di sentita partecipazione al dolore che ha colpito la popolazione romagnola nei giorni scorsi – commenta Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria - Noi liguri purtroppo sappiamo bene cosa significhi far fronte a eventi drammatici di questo tipo. La nostra regione si è attivata fin da subito per portare un aiuto concreto sul posto e rimane a disposizione per supportare in tutti i modi possibili l’Emilia Romagna in questo momento così difficile”.

Anche il Comune di Genova ha deciso di esporre le bandiere a mezz’asta per commemorare le vittime della devastante alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna: "Un gesto per dimostrare la nostra vicinanza al popolo dell'Emilia Romagna in questi giorni di grande dolore – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci -. Gli eventi drammatici che hanno flagellato il territorio non possono lasciarci indifferenti. Nei giorni scorsi alcune squadre di soccorsi della nostra città hanno raggiunto le zone più colpite per fornire un aiuto concreto alla popolazione. Genova è vicina all'Emilia Romagna".

Intanto continuano 24 ore su 24 gli interventi di assistenza alla popolazione colpita dall’alluvione. Rimangono 23.067 le persone che, alle 12 del 23 maggio, hanno dovuto lasciare la propria casa: la maggior parte, 16.445, nel ravennate, poi 4.462 in provincia di Forlì-Cesena e 2.160 nel bolognese.

