Alluminio, nuovo impianto green negli USA: accordo da 500 milioni di dollari con il Dipartimento Energia

La Century Aluminum ha avviato la prima fase di un accordo in quattro fasi nell'ambito di un'iniziativa del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE). Il progetto, sostenuto da un finanziamento previsto dalla Bipartisan Infrastructure Law e dall'Inflation Reduction Act, punta a costruire un nuovo impianto di fusione dell'alluminio, segnando un passo cruciale per l'industria americana.

Obiettivi strategici - Secondo SAFE (Securing America’s Future Energy), l'accordo riflette l'impegno a potenziare la capacità produttiva interna, riducendo la dipendenza dalle importazioni e rafforzando catene di approvvigionamento critiche per la sicurezza nazionale e la crescita economica. "L'abilità dell'America di guidare la produzione di materiali essenziali come l'alluminio è vitale per proteggere la sua sovranità economica e mitigare i rischi geopolitici derivanti da avversari che cercano di dominare le catene globali di approvvigionamento", afferma Joe Quinn, direttore esecutivo del Center for Strategic Industrial Materials di SAFE.

Finanziamento e impatto - La selezione della Century Aluminum, avvenuta nel marzo 2024, ha sbloccato fino a 500 milioni di dollari destinati al programma Industrial Demonstrations Program (IDP). Questo progetto mira a promuovere soluzioni di decarbonizzazione su scala commerciale, sostenendo l'industria verso l'obiettivo net zero e garantendo una competitività globale. L'impianto, che potrebbe essere costruito nelle regioni dei bacini dei fiumi Ohio o Mississippi, promette di generare oltre 1.000 posti di lavoro a tempo pieno e 5.500 opportunità nel settore delle costruzioni, con un focus sull'inclusione delle comunità locali attraverso programmi di formazione professionale.

Sicurezza economica - L'alluminio, utilizzato in settori strategici come la difesa e le infrastrutture, gioca un ruolo fondamentale nel rafforzare la sicurezza economica ed energetica degli Stati Uniti. SAFE sottolinea come il progetto contribuisca a ridurre le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali, specialmente rispetto alla dipendenza da nazioni come la Cina.

Sostenibilità e innovazione - L'accordo con il DOE non si limita alla produzione di materiali critici ma si allinea con gli sforzi per modernizzare i sistemi energetici americani. Century Aluminum punta a integrare pratiche sostenibili e a promuovere l'innovazione industriale, garantendo al contempo la resilienza delle catene di approvvigionamento.

Prospettive future - SAFE, attraverso il suo Centro per i Materiali Industriali Strategici (C-SIM), collabora con produttori, acquirenti, istituzioni governative e organizzazioni non governative per sostenere politiche che favoriscano l'industria nazionale. Il progetto di Century rappresenta uno dei 33 finanziati in più di 20 stati, con l'obiettivo di rafforzare l'economia locale, creare posti di lavoro qualificati e ridurre le emissioni di gas serra.

Il futuro dell'alluminio americano sembra pronto per un salto di qualità, con implicazioni importanti per la competitività economica e la sicurezza energetica del Paese.

