Alleanza Verdi Sinistra, il gruppo consiliare si presenta. Candia: "Nuovo progetto con i municipi per riavvicinare gli elettori"

Il gruppo consiliare di Alleanza Verdi Sinistra si presenta a Genova. Tra obiettivi chiave: trasparenza, lotta alla privatizzazione, salario minimo e tutela dell’ambiente.

Il nuovo gruppo consiliare di Alleanza Verdi Sinistra è guidato da Selena Candia, 37 anni, e Jan Casella, 34, che rappresentano l’età media più bassa della legislatura. Il gruppo, composto da Europa Verde e Sinistra Italiana, si pone come baluardo di trasparenza e legalità. “Siamo per più medici, più insegnanti e un ritorno al welfare socialdemocratico di trent’anni fa”, ha dichiarato la capogruppo Candia.

Al centro dell’agenda politica ci sono temi come la lotta all’autonomia differenziata, ritenuta un pericolo per l’unità sociale, e il contrasto alla privatizzazione. ha sottolineato la segretaria regionale di Sinistra Italiana, Carla Nattero: “I primi atti di Bucci limitano la trasparenza, come la rimozione dello streaming delle sedute di giunta”.

Jan Casella ha criticato duramente la gestione sanitaria regionale: “Le liste d’attesa sono un disastro e alcune aree, come Savona, hanno problemi strutturali evidenti, con la chiusura di punti nascite”. Sul lavoro, il gruppo insiste sulla necessità di garantire un salario minimo di 9 euro l’ora per gli appalti regionali.

Il gruppo annuncia un progetto di laboratori itineranti, chiamato “Municipio 0”, che partirà dal Teatro della Tosse. Gli incontri saranno dedicati a temi come lavoro, rifiuti, trasporti e spazi culturali. Candia ha dichiarato: “Vogliamo riavvicinare i cittadini alla politica, partendo dal territorio”.

Per le prossime comunali, Carla Nattero, segretaria regionale di Sinistra Italiana, invita al dialogo: “Serve un candidato che rappresenti tutta la coalizione. Non crediamo in percorsi legati a singoli personaggi. Non è valido il percorso del Pd, di cercare un sindaco e poi fa tutto lui. Ci sembra aleatorio come percorso. Crediamo nel gruppo di fondo Avs e M5s, un dialogo che deve essere mantenuto con sforzi e confronti".