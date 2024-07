Albenga: uomo colpito da una pietra sul lungomare. Frattura del malleolo e prognosi di 30 giorni

"Sono profondamente scosso e arrabbiato per quanto accaduto di ieri sera sul lungomare di Albenga. Il marito di una mia paziente è stato colpito da una pietra lanciata da un gruppo di stranieri. Il sasso ha centrato l'uomo sotto al malleolo, costringendolo a trascorrere la serata al pronto soccorso di Pietra Ligure, dove gli è stata diagnosticata una frattura con una prognosi di 30 giorni. L'episodio è avvenuto nelle prime ore della serata, sul lungomare, in piena stagione estiva. Un bambino avrebbe potuto essere colpito allo stesso modo. Marito e moglie hanno tentato di sporgere denuncia dai carabinieri, sia ieri sera che questa mattina, senza ancora riuscirci. Il 21 maggio scorso, in pieno giorno, si è verificato un fatto simile (sempre con lancio di pietre) in via Leonardo Da Vinci. Una disputa tra due individui stranieri ha causato la chiusura temporanea di un supermercato per evitare che la situazione degenerasse all'interno del negozio. Gli albenganesi sono stanchi di queste situazioni. Cosa sarebbe successo se quella pietra, ieri sera, avesse colpito la testa di un bambino invece della caviglia di un uomo? Non possiamo aspettare che si verifichi una tragedia. Come sottolineo da tempo, è fondamentale intervenire subito con politiche di prevenzione. Sono grato alle forze dell’ordine per l'importante lavoro svolto sul nostro territorio, ma è fondamentale che anche la politica si assuma le proprie responsabilità. Non si può vivere la città con la paura di fare una passeggiata con la propria famiglia, temendo di essere colpiti da una pietra. Non stiamo parlando di episodi isolati, ma di fatti che ad Albenga stanno quasi assumendo la forma della ‘normalità”. Una normalità che non può essere accettata. Alla persona colpita ieri sera, desidero fare i miei più sinceri auguri di pronta guarigione. Mi auguro che riesca a sporgere denuncia quanto prima, affinché le forze dell'ordine possano individuare i responsabili di questo gesto”. Lo dichiara il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.