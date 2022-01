Albenga, sfregia con una bottiglia cliente di un ristorante: arrestato 29enne

di Edoardo Cozza

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri in piazza del Popolo: verrà processato per direttissima. Per il ferito prognosi di venti giorni

Sabato 01 Gennaio 2022