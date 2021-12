Albenga, cade una parete della scuola. Insegnante si ferisce durante la fuga con i ragazzi

di Redazione

L'episodio è accaduto alle scuole elementari di via degli Orti, ad Albenga, dove si è verificato il cedimento di una parte di una tramezza

Albenga. La parete di una scuola cede ma una insegnante si ferisce mentre accompagna i suoi alunni fuori dalla classe. Il fatto è accaduto alle scuole elementari di via degli Orti, ad Albenga, dove si è verificato il cedimento di una parte di una tramezza.

“Il fenomeno – fa sapere il comune di Albenga, – verificatosi in conseguenza di una lavorazione in corso nell’attiguo cantiere dei lavori di messa in sicurezza della scuola, è circoscritto alla sola parete dell’aula in oggetto. I tecnici, prontamente intervenuti sul posto, stanno eseguendo tutti i rilievi e gli accertamenti del caso”.

La donna è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della croce bianca di Albenga in codice giallo. Per fortuna per lei nessuna grave conseguenza, solo una ferita ad una gamba.

Vigili del fuoco, carabinieri e tecnici stanno eseguendo tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.