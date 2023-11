Alassio, Natale in piazza: un mese di spettacoli, musica e feste dal 7 dicembre

Le vetrine illuminate a festa, lo shopping tra le boutique del centro, i profumi della tradizione, l’animazione itinerante, le video proiezioni suggestive e molto altro: dal 7 dicembre al 7 gennaio ad Alassio è previsto un grande calendario di manifestazioni dedicate al Natale. A partire dalla presenza di artisti, giocolieri, acrobati ed equilibristi che animeranno le strade di Alassio con spettacoli e luminose parate per tutto il periodo natalizio. Per i bambini ci sarà il Luna Park in Piazza Partigiani, mentre accanto alla sede del Palazzo Comunale l'appuntamento è con la pista da pattinaggio sul ghiaccio, praticabile da sabato 2 dicembre, per una bella anteprima natalizia in attesa del debutto del 7 dicembre, il giorno del Santo Patrono Ambrogio, che, come da tradizione, ad Alassio apre ufficialmente le porte al Natale con le celebrazioni dedicate al Santo e la consegna dell'Alassino d'oro.

Ecco allora giovedì 7 dicembre la grande “Christmas Parade”, che darà il via ai festeggiamenti con trampolieri, folletti, renne e alberi di Natale viventi e che animerà le vie cittadine dalle ore 16.30. Il 7 dicembre è anche il giorno dell'inaugurazione della Fiera DE.CO. Alassio Street Food, con la quale, fino al 9 dicembre, verranno proposte in Piazza Matteotti le specialità alassine, frutto di ricette inimitabili della tradizione. Ma non solo: il giorno di Sant'Ambrogio debutterà anche il Concorso a premi “Lo shopping dei sogni”, il tradizionale evento a cura del Consorzio “Un Mare di Shopping” grazie al quale, con una spesa minima di 100 euro effettuata nei negozi alassini dal 7 dicembre all'8 gennaio 2024, si potranno vincere buoni acquisto del valore di € 5.000,00, € 2.000,00 e € 1.000,00. Sempre il 7 dicembre, alle ore 15, nella Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” la storia e le curiosità del Natale saranno al centro dell’incontro “Preparando il Natale”, organizzato dal Comune di Alassio e da FIDAPA - sezione Alassio: interverrà in questa occasione l'esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, presentata dal giornalista Claudio Porchia. Alle ore 20 andrà invece in scena una spettacolare corsa dei Babbi Natale, con partenza dal Molo di Alassio. L'evento prevede una corsa (o camminata) di 2,5 km al termine della quale verrà offerto un brindisi a base di cioccolata calda e vin brulè; a tutti gli iscritti verrà offerto un cappellino da Babbo Natale.

Venerdì 8 dicembre, dalle 16.30, per le vie di Alassio sarà possibile imbattersi in spettacoli itineranti, divertenti e coinvolgenti, con simpatici trampolieri a passeggio. Nello stesso giorno, alle ore 21, l'appuntamento sarà con il concerto del Pietra Gospel Choir nella Collegiata di Sant'Ambrogio.

Sabato 9 dicembre, dalle 16.30, sarà invece la volta del Fire Show, ovvero gli spettacoli di fuoco itineranti. Alle ore 21 presso la Parrocchia Santa Maria Immacolata si terrà il Concerto della Corale San Francesco.

Domenica 10 dicembre, di nuovo alle 16.30, una danza acrobatica di coppia allieterà il pomeriggio pre-natalizio lungo le vie cittadine.

Da venerdì 15 dicembre fino al 14 gennaio tornerà ad Alassio in Piazza Partigiani il Luna Park, lo spazio dedicato per antonomasia al divertimento dei bambini, con giochi, giostre e la ruota panoramica vista mare.

Sabato 16 dicembre andrà in scena il Christmas show, una magica sfilata di trampolieri, folletti, renne e alberi di Natale viventi, mentre domenica 17 un mago rapirà l’attenzione dei più piccoli, con il suo spettacolo itinerante di magia, “Street Magic”. Alle ore 18 si terrà il Concerto di Natale a cura della Corale UniTre presso l'Antica Collegiata di Sant'Ambrogio.

Nelle date del 16, 17, 23, 24 dicembre e tutti i giorni da martedì 26 a domenica 31 dicembre, Babbo Natale aspetterà i bambini nella sua casetta, mentre a Santo Stefano andrà in scena la 59^ edizione del cimento invernale, con i Babbi Natale che si tufferanno dal Molo Bestoso.

Il grande appuntamento di Capodanno 2024 sarà lo spettacolo pirotecnico del primo giorno dell'anno alle ore 18.30, anticipato alle ore 15 dal Concerto itinerante del Corpo Bandistico della Città di Alassio, con partenza da Piazza San Francesco.

E ad Alassio, a bordo della sua scopa, arriverà anche la Befana, dall'1 al 7 gennaio, per regalare dolcetti e caramelle a tutti i bimbi. Il 6 gennaio sono in programma altre iniziative, con la XXI Epifania del Subacqueo - dove le Befane incontreranno i bambini per poi tuffarsi nel mare di Alassio – e il Foot Golf in spiaggia, una gara non competitiva con la partecipazione di grandi campioni dello sport, a partire dalle ore 11.00 nella spiaggia dei Bagni Molo.