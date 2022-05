Al via il 'Gaslini Art Project': il primo murales è una riproduzione del pittore Emil Munier

di Redazione

Tre giorni di lavoro h24 per la raffigurazione dell'opera dell'artista ottocentesco

Al padiglione 20 dell'Ospedale Gaslini è stato inaugurato il primo murales del 'Gaslini Art Project'. Si tratta di un'opera dell'artista Andrea Ravo Mattoni. Tra i presenti all'evento per gli 84 anni del nosocomio l'arcivescovo Marco Tasca, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente dell'Istituto Gaslini Edoardo Garrone.

"E' un murales importantissimo che dà vita al Gaslini Art Project", le prime parole di Ravo a margine della kermesse. "Oltre a me - prosegue Ravo - ci saranno 10 altri artisti internazionali. Sono orgoglioso di essere il primo. L'opera che ho realizzato e per la quale ho lavorato tre giorni intensi è il tenero abbraccio del pittore Emil Munier. Penso sia il modo migliore per iniziare dando un significato di affetto e protezione che questa opera può lasciare".