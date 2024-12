Al Palasport passerella finale per Genova Capitale Europea dello Sport: nel 2025 toccherà alla Liguria

Passerella finale per Genova Capitale Europea dello Sport 2024 questa sera al Palasport di Genova, in cui si sono celebrati i più importanti risultati sportivi di un anno straordinario. Dai Giochi di Parigi alle imprese tricolori, per arrivare alle benemerenze ufficiali del Coni e ai premi speciali “Genova 2024”.

L'evento - Una passerella speciale per società sportive, atleti, tecnici, giudici e dirigenti che hanno “portato in alto” la bandiera di San Giorgio. Una occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di una annata davvero unica.

“Genova 2024 in Festa” è un evento promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Genova con la collaborazione di Coni Liguria e Stelle nello Sport.

«Siamo quasi al termine di un grande anno di sport per la nostra città e il modo migliore per salutare questo 2024, che ha visto Genova Capitale Europea dello Sport, non poteva essere che una grande festa all'interno della nuova arena sportiva del Palasport – commenta il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – Tantissimi eventi, protagonisti di discipline sportive popolari e meno conosciute, occasioni di incontro e di confronto tutte all'insegna della cultura sportiva hanno dato vita a un calendario ricchissimo e coinvolgente. Genova Capitale Europea dello Sport, che ha ancora in programma molti eventi in questa chiusura d'anno, non si esaurirà allo scoccare del 2025: come avevamo annunciato, questo 2024 è stato solo il punto di partenza per costruire una rinnovata cultura sportiva per la nostra città, per i nostri giovani, ma non solo, con impianti di eccellenza internazionale come il Palasport, ma anche con un rilancio diffuso di impianti esistenti nelle nostre delegazioni e nuove aree per l'attività sportiva all'aperto diffuse nei nostri quartieri».

Bilancio - «Questa serata ripercorre le tappe di un percorso meraviglioso e non poteva esserci cornice migliore di quella offerta dal nuovo Palasport, che abbiamo restituito a Genova proprio in questo 2024, per celebrare un anno davvero incredibile – racconta l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – In questi 12 mesi abbiamo regalato al mondo un’immagine unica della nostra città confermandola come destinazione ideale per i grandi appuntamenti sportivi. Ma non solo, abbiamo scalato la classifica delle province più sportive d’Italia classificandoci al terzo posto. Risultati straordinari ottenuti grazie ad un eccezionale gioco di squadra tra la nostra Amministrazione, le Federazioni, gli Enti e tutte le realtà del nostro territorio. Ma non vogliamo fermarci e, come abbiamo sempre detto, Genova 2024 sarà anche un trampolino di lancio per un 2025 che confermerà il nostro impegno nello sport, dall’impiantistica alle nuove strutture outdoor cittadine sempre nel segno della diffusione della cultura sportiva e di tutti i suoi valori».

2025 - Si corre verso il prossimo anno, in cui la Liguria sarà Regione Europea dello sport: «La Liguria è orgogliosa di raccogliere il testimone di Genova 2024 – sottolinea l’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro – L’anno prossimo saremo Regione Europea dello Sport e siamo pronti, anche sulla base della bella esperienza genovese, a replicare su tutto il territorio quanto di buono fatto nel nostro capoluogo dall’amministrazione comunale, valorizzando in particolar modo due concetti importanti: la valorizzazione dell’attività fisica come uno strumento prezioso per il benessere psicofisico di tutti i cittadini e la promozione del turismo sportivo».

Aces - «In questa giornata di festa per Genova, per lo sport e per gli sportivi genovesi, possiamo dire che Genova è stata una delle migliori Capitali Europee dello Sport di sempre, festeggiando al meglio il 25° anno di questo nostro riconoscimento – aggiunge il presidente di ACES Europe Gian Francesco Lupattelli – Il prossimo 12 dicembre, quando al Parlamento Europeo di Bruxelles ci sarà il passaggio di consegne tra Genova e Tallinn, alla presenza delle principali personalità del mondo dello sport europeo e mondiale avremo l’occasione di promuovere a livello globale l’ottimo lavoro svolto da Genova, capace di fare un ottimo gioco di squadra con le federazioni, le società e le associazioni sportive del territorio per portare, a chi ne ha più bisogno, lo sport e i suoi importantissimi benefici per la salute e per l’inclusione sociale. Viva Genova, viva la Liguria e viva l’Europa»

I presenti - L’evento si è aperto con i saluti istituzionali di Pietro Piciocchi (vicesindaco Comune di Genova), Simona Ferro (assessore Sport Regione Liguria), Alessandra Bianchi (assessore Sport Comune di Genova) e Vincenzo Lupattelli (presidente Aces Italia), poi l'orchestra di fiati e percussioni del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova ha suonato l’inno nazionale. Lupattelli ha ricevuto un premio speciale firmato dall’artista genovese Alessio Piano e analogo riconoscimento è andato ad Antonio Micillo (Coni Liguria), Michela Carfagna (Sport e Salute Liguria), Cinzia Mongini (Cip Liguria), Antimo Ponticiello (Usr Liguria), Maurizio Caviglia (CCIAA Genova) e Massimiliano Nannini (Marina Militare).

l video saluto di Asia e Alice d’Amato, oro alla trave e argento all around, ha aperto l’ampia pagina dedicata a Parigi 2024. Applausi per Roberta Bianconi e Francesca Salvadè e per gli official Luca De Pedrini, Lorenzo Marugo, Luigi Massone, Rosario Valastro, Filippo Tassara e Alessia Ferrari. Un riconoscimento per tutti i genovesi protagonisti a Parigi: Linda Cerruti, Andrea Fondelli, Ludovica Cavalli, Camilla Moroni, Alberto Razzetti, Dafne Bettini, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Giulia Viacava, Maggie Pescetto, Davide Mumolo, Edoardo Di Somma, Luca Porro, Silvia Avegno e il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis.

Testimonial - L’amministrazione comunale ha ringraziato i testimonial di Genova 2024 Alessandro Ceppellini (tennis), Alessio Cindolo (vela), Andrea Modica (sci paralimpico), Anita Corradino (scherma), Edoardo Marchetti, Giacomo Costa, Lorenzo Gaione, Edoardo Rocchi, Alessandro Calder (canottaggio), Eraldo Pizzo (pallanuoto), Fabio Cazzanti (calcio paralimpico), Gianfilippo Mirabile (canottaggio paralimpico), Giobatta Persi (Ciclismo), Anna Moretti (pattinaggio su ghiaccio), Giorgia Mortello (tennis), Mara Morin (calcio femminile), Marco Dogliotti (Vela), Martina Carraro (Nuoto), Matteo Arnaldi (tennis), Maura Fabbri (calcio), Michela Braga (pugilato), Paola Fraschini (pattinaggio artistico), Paolo Zanobini (Scherma) e Viviana Bottaro (karate).

Premiazioni - Dalla spettacolare esibizione dei Glove Up, reduci da Ballando con le Stelle, si è passato alla consegna degli oscar di Stelle nello Sport. “Organizzatore dell’Anno” è Giovanni Falcini, Presidente Federscherma Liguria e coordinatore degli Europei di Scherma “Genova 2025” in programma dal 14 al 19 giugno 2025. Dirigente dell’Anno è stato proclamato Davide Battistella, riconfermato alla guida della Federazione Italiana Arrampicata Sportiva. Il cammino solidale “E1VVAI” di Massimo Pedersoli, con 6.560 chilometri in 234 giorni, è stato al centro dell’Impresa dell’Anno.

Ben 50 le Medaglie al Valore Atletico consegnate dal Presidente del Coni Antonio Micillo e dalla sua Giunta, unitamente a 15 Stelle al Merito Sportivo così suddivise: Riccardo Capozzi (oro), Fulvio Traverso, Furio Ginori, Gianni Belgrano, Luigi Tassone, Franco Melis, Roberta Righetto e Luca Verardo (argento), Giovanni Falcini, Luca Pelloni, Fabio Patella, Stella Frascà, Aldo Invernizzi, Franco Cicala e il Centro Ginnico Ansaldo (bronzo). A Cristina Bertamini la Palma d'argento e a Cristina Caprile quella di bronzo quali riconoscimenti al valore tecnico. Sono stati poi applauditi tutti i vincitori del Trofeo Coni (pallavolo e taekwondo).

Consegnati, infine, i premi speciali Genova 2024: Galeone di Genova (vincitore sia con gli uomini che con le donne della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare), Pro Scogli Chiavari (campione d’Italia Canoa Polo per la dodicesima volta), SS Valfontanabuona (vicecampionesse europee Tennis Ladies), US Locatelli pallanuoto (campione d’Italia Under 18 femminile), Bogliasco 1951 pallanuoto (campione d’Italia Allieve), il Genoa Under 18 (campione d’Italia) e 15 (vicecampione d’Italia), la PGS Auxilium Genova (vittoria al Campionato d’Insieme), il Club Sportivo Urania (primo posto nelle classifiche nazionali della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso).

Applausi anche per Lorenzo Marc Finn (campione del mondo ciclismo junior), Silvia Tripi (Elpis Genova - argento mondiale canottaggio beach sprint), Beatrice Serra (USS Gonzatti - bronzo europei Berlino apnea), Filippo Armaleo (Pompilio - campione europeo Under 23 scherma), Sara Marini (Ardita – campionessa europea Savate Combat), Cecilia Moretti (Sportiva Sturla – campionessa europea Junior Salvamento), Federico Bergamasco (CN Mandraccio/Waterfront – campione mondiale Under 21 e bronzo assoluto Waspz) e Jacopo Cappagli (Canottieri Sampierdarenesi – vicecampione mondiale Junior). Altri premi ai protagonisti dell’oro a squadre di subbuteo, Alberto Capoferri (Rebels Genova Subbuteo) , Riccardo Berioli (U.S. Valponte Subbuteo), Alessandro Gandin (Rebels Genova), Filippo Careddu (Rebels Genova) e Samuele Bignardi (Rebels Genova), agli azzurri Daniele Massobrio, Erika Corà ed Emma Giacosa (Sport Equestri), allo scalatore Marco Moraglio, Lorenzo Masieri (Genoa Shooting Club – campione di tiro dinamico), Tommaso Mondello (CUS Genova Atletica – campione italiano allievi lancio del martello), Alessandra Ciravolo (ASD Ginnastica Genova – argento ai Mondiali Aerobica aerodance), Rita Bruni (Synergyka – campionessa italiana Under 16 arrampicata); Chiara Fiorelli (campionessa europea jujitsu), Federico Serain, Emanuele Fugazza e Filippo Di Vincenzo (Ciao Team Taekwondo).