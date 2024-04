AIR Campania: da Caserta nuove corse per Afragola e Capodichino

AIR Campania comunica che da lunedì 22 aprile saranno integrati i servizi sulle linee Caserta-Napoli e Aversa-Casapesenna, che andranno ad implementare ulteriormente i collegamenti con l’Alta Velocità e Capodichino, oltre che nell’Agro Aversano.

La Linea 04 “Caserta-Afragola AV-Aeroporto-Napoli”, prevede 32 corse giornaliere in partenza dal Terminal di Caserta in viale Ellittico con direzione Stazione Alta Velocità, aeroporto di Capodichino e Stazione Centrale di Napoli. Il servizio, in funzione dalle 5:10 alle 20.30 con frequenza ogni 45 minuti nella fascia mattutina, garantisce le coincidenze con le partenze di treni e aerei. Programmate fermate nei comuni di San Nicola la Strada (Emiciclo), Capodrise (viale Carlo III) e Marcianise presso il Centro Orafo Tarì per agevolare gli spostamenti dei lavoratori dell’area industriale e degli studenti della scuola di arte orafa.

La Linea 20 “Aversa-Casapesenna (via Casale)” va ad ampliare i servizi di AIR Campania nell’Agro Aversano, con venti corse giornaliere che collegano il Terminal di viale Kennedy (Aversa) con Casapesenna (piazza Agostino Petrillo) e fermate lungo il percorso nei comuni di: Carinaro, Teverola, Casaluce, Frignano, San Marcellino, Casal di Principe e San Cipriano. Garantiti i collegamenti con alcuni dei principali Istituti superiori: l’Itis “Fermi”, l’Itis “Volta”, l’Ite “Gallo” e l’Istituto alberghiero “Drengot” di Aversa e il liceo “E. G. Segrè” di San Cipriano.

La Linea “Aversa-Casapesenna (via Casale)” favorisce anche l’intermodalità consentendo interscambi presso le stazioni di Aversa e San Marcellino e la metropolitana Aversa Ippodromo, oltre a quelli gomma-gomma con il servizio urbano di Aversa, le linee con destinazione Napoli e Capua e quelle dirette ad Afragola AV.

Da lunedì 22 aprile sarà attiva anche la circolare ad Aversa che collega la Stazione Trenitalia con il Tribunale Napoli Nord. Il servizio, attivo dalle 7.50 alle 12.50, effettua fermate in: via Mazzini, via Diaz, Piazza Vittorio Emanuele, via Andreozzi, via Saporito, via Di Giacomo e via Alfonso d’Aragona.