Aeroporto Palermo: 250mila passeggeri dal 25 aprile al 2 maggio. 88 mila i passeggeri dei voli internazionali

L'aeroporto di Palermo prevede il 30% in più di passeggeri internazionali nel lungo ponte che va dal 24 aprile al 2 maggio 2024.

Nel dettaglio, secondo le stime elaborate dall’ufficio statistiche di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo, nei due ponti tra aprile e maggio (25 aprile festa della liberazione e Primo maggio festa dei lavoratori) transiteranno 250.860 passeggeri, il 10,4 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (227.192).

I passeggeri dei voli nazionali saranno 163.008, in crescita del 2,2% rispetto al 2023 (159.559), mentre i passeggeri dei voli internazionali crescono del 30% (87.852 rispetto a 67.633 del 2023).

“Con la conclusione del primo lotto dei lavori di ammodernamento del terminal passeggeri, abbiamo aperto nuove sale per i viaggiatori, oltre alle infrastrutture fondamentali per l’operatività, come i nuovi sette pontili telescopici per le operazioni di imbarco/sbarco – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap – Già da questa stagione estiva serviranno nuovi spazi in funzione della crescita del traffico passeggeri, come confermano le stime di questi giorni. Ecco perché è necessario accelerare sugli investimenti”.



Anche per i voli, infatti, si registra una crescita a doppia cifra, con +13,2% (1.695 rispetto a 1.498 del 2023): +6,2% i voli nazionali (1.132 contro 1.066 del 2023) e +30,3% i voli internazionali (563 rispetto a 432 del 2023).