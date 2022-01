Aeroporto Genova, Righi: "Msc prende Ita? Noi facciamo il tifo"

di Edoardo Cozza

Il direttore generale dello scalo del capoluogo ligure: "Serve alla compagnia aerea per non restare isolata e per noi aprirebbe prospettive nuove"

La novità dei giorni scorsi, con l'armatore Gianluigi Aponte che vuole acquistare, con la sua Msc, una parte molto rilevante delle quote di Ita, ovvero l'ex Alitalia, suscita l'interesse anche dell'aeroporto di Genova: una sinergia tra crociere e voli potrebbe rappresentare una chiave di volta importante. Piero Righi, direttore generale dello scalo del capoluogo ligure, commenta così le voci: "Noi facciamo il tifo per Msc, ovviamente. È una soluzione che ci piace sia rispetto alla situazione di Ita che ha bisogno di una partnership internazionale, perché in questa fase iniziale non deve rimanere isolata, e poi perché ci sono dei business con Ita da sviluppare, si aprono delle prospettive nuove. Abbiamo ancora pochi elementi per valutare, ma vedo solo positività, anche per le sinergie col porto che è il nostro azionista di riferimento. E lo sviluppo può esserci anche per le merci oltre che per i passeggeri. Ancora non possiamo esprimere un'idea più forte: facciamo il tifo e siamo fiduciosi".