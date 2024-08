Aeroporto di Genova, Musso a Telenord: "Gestione 100% pubblica per ora, ma apriremo gara per nuovo socio"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Gestione 100% pubblica ora con adsp e Camera di Commercio, ma ci troviamo in una situazione transitoria in cui la gestione attuale è totalmente pubblica, ma sappiamo che si va verso una privatizzazione, almeno parziale, della società. Si cercherà un socio industriale privato che garantisca sia una gestione professionale dell'aeroporto ma che consideri l'Aeroporto di Genova come un asset strategico. Quest'ultimo punto non è banale, considerando che l'ultimo socio, Aeroporti di Roma, non lo considerava più, o non l'aveva mai considerato, un asset strategico" - così a Telenord Enrico Musso, appena eletto nuovo presidente del Cda dell'Aeroporto di Genova.

Si continuerà con la gara? "Si cercherà di valorizzare al massimo questo asset, che potrà diventare attrattivo per molti soggetti attivi o direttamente nella gestione aeroportuale oppure in settori fortemente complementari, ad esempio quello delle crociere. Possibili candidati? SI vedrà, prenderemo in considerazione le procedure da rivolgere per l'individuazione di possibili investitori. L'altro nodo fondamentale è quella della successione, che scade nel 2029, e che oggi come oggi puo' costituire un deterrente: in questi casi un potenziale investitore puo' trovare poca prospettiva: sarà un nodo da sciogliere".-Continua Musso-

"Riguardo ai componenti insieme a me del cda, Alessandro Cavo è l'unico membro della amministrazione precedente che rientra, e sono molto contento di tutti loro. Intanto la presenza di tre avvocati in uno snodo così complesso è opportuno. Io mi occupo di trasporti da tutta la vita ma l'assetto societario necessita di altre competenze che io non ho. Io sono più attratto dagli aspetti trasportistici di questa sfida, stupisce qualsiasi osservatore che una regione con un potenzialità demografica, economica e turistica come la Liguria abbia un aeroporto con queste dimensioni e traffico inferiore rispetto alle sue potenzialità. Con investimenti, anche sul lato pubblico si possono aumentare i traffici, penso alla stazione ferroviaria che servirà l'aeroporto e il progetto di tapis roulant che collegherà l 'aerostazione con la stazione ferroviaria".

clic al video per l'intervista integrale