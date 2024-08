Abbonati di calcio, Genova top d'Italia fra le grandi città

di Paolo Zerbini

Genova oggi ha 562.500 abitanti. Tra Genoa e Samp somma 47.427 tessere di abbonamento al calcio: ovvero l'8,4% della popolazione.

Record d'Italia delle grandi citta' con una o due squadre. Il Genoa conta 28.093 abbonati, la Samp 19.334, segno di una passione (e competenza) calcistica unica. Milano e' solo al 5,8%, tra i 40 mila dell'Inter e i 39 mila del Milan, ma in una città che ha 1 milione 370 mila abitanti. Torino e' al 3,1% (18.500 Juve, 8 mila Toro) con 846 mila persone. Ancora piu distante Roma 2,3% (38 mila Roma, 26 mila Lazio) ma 2 milioni e 750 mila abitanti. Sotto trovate la preziosa tabella riassuntiva. Napoli e' al 2,4%. Molto meglio Bologna, al 5,1%.

Quello che sorprende, e' invece il risultato di Lecce, oggi in serie A, ma ultimo in classifica: 94.500 abitanti e 21 mila abbonati! Il 22,2% della popolazione. Clamoroso.

Il problema di Marassi e' che i tifosi, quasi non ci stanno piu'. La capienza totale fissa il limite a 32.300 posti. Il Genoa ha dovuto stoppare il tesseramento. La Samp, in A nei momenti d'oro, aveva 26 mila abbonati. Serve la ristrutturazione, ma non solo grandi box per gli sponsor.

Siamo pero' lontani, in Italia, dal "Muro Giallo" dei tifosi del Borussia Dortmund in Germania, dove si sono giocati gli ultimi Europei. Lo stadio ha una capienza di 81.365 posti, di fronte a 81 mila abbonati! Tanto e' vero che la societa' ha cancellato ,quest'anno, 500 abbonati che avevano comperato la tessera (come lo scorso campionato) ma allo Stadio non si erano mai visti.