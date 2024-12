A Vincenzo Incenzo il Premio Lunezia 2024 per la Canzone d’Autore

Domeni sera Vincenzo Incenzo sarà protagonista al Teatro Civico della Spezia per ricevere il Premio Lunezia Canzone d’Autore 2024. Il riconoscimento gli è stato assegnato per “Ti Perdi”, brano contenuto nell’album “#PACE”, prodotto da Jurij Ricotti, noto per collaborazioni con artisti internazionali come Eminem e Dua Lipa.

Premio Lunezia - Vincenzo Incenzo, già vincitore di due precedenti edizioni del premio, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento. “È il segnale di una continuità nel tempo all’insegna della qualità e dell’impegno nel campo musical letterario”, ha dichiarato. Il brano “Ti Perdi” affronta temi universali come lo smarrimento e la nostalgia, combinando introspezione e critica sociale.

Tributo a Cinque Giorni - La serata offrirà anche un omaggio ai 30 anni di “Cinque Giorni”, brano scritto da Incenzo e portato al successo da Michele Zarrillo al Festival di Sanremo 1994. Considerato un classico del pop italiano, il pezzo è ancora oggi un simbolo di profondità emotiva e maestria compositiva.

Carriera e collaborazioni - Vincenzo Incenzo vanta un curriculum straordinario, con brani interpretati da artisti come Renato Zero, Lucio Dalla, Laura Pausini e Antonello Venditti. Ha scritto opere teatrali di successo come “Romeo e Giulietta” e “Dracula Opera Rock”, e collaborato a progetti cinematografici e televisivi. La sua musica ha attraversato confini internazionali, con versioni in spagnolo e tournée in Sud America.

Motivazione del premio - La Redazione Musical Letteraria del Premio Lunezia ha lodato “Ti Perdi” come un brano che coniuga poesia e melodia, esaltando i valori della Musical Letteratura. La canzone “indaga sulla potenza del sogno e della mente nel ritrovarsi reali e puri sull’orlo del tempo”, ponendo l’accento sul coraggio di affrontare i ricordi e superare le difficoltà dell’epoca moderna.

Video e produzione - Il brano è accompagnato da un video, disponibile su YouTube, che cattura l’atmosfera nostalgica dell’esecuzione in studio. La produzione di Ricotti conferisce al pezzo un’intensità emotiva che lo rende unico nel panorama musicale contemporaneo.

Riconoscimenti - Oltre ai tre Premi Lunezia, Incenzo ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti, tra cui il Premio SIAE autori e la Medaglia d’Argento della Camera dei Deputati. La sua capacità di spaziare tra musica, teatro, cinema e letteratura lo rende una figura poliedrica e apprezzata in ambito artistico.