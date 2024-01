A.P. Moller – Maersk e il governo del Tamil Nadu stringono una partnership strategica

Maersk (Maersk) e il governo del Tamil Nadu hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) durante il Tamil Nadu Global Investors Meet 2024. Secondo questo MoU, Maersk e il governo del Tamil Nadu hanno stretto una partnership che consente a entrambi di esplorare insieme le opportunità strategiche e favorire il crescente commercio dello Stato.

“Abbiamo un rapporto di lunga data di 25 anni con lo stato del Tamil Nadu. L’ecosistema imprenditoriale favorevole dello stato, la solida infrastruttura e un pool di talenti a prova di futuro lo rendono una destinazione attraente in cui investire. Offriamo solide soluzioni logistiche integrate nel Tamil Nadu a vari clienti globali e locali in settori quali energie rinnovabili, automobilistico, elettronica, ecc. Considerando il potenziale di crescita del commercio fuori dallo Stato, siamo ora pronti a esplorare opportunità che ci consentiranno di sviluppare terreni per hub logistici integrati, costruire infrastrutture di magazzinaggio e una rete di distribuzione sostenibile per rafforzare le nostre soluzioni logistiche integrate”, ha dichiarato Vikash Agarwal, Amministratore delegato, Maersk Asia meridionale.

Il Tamil Nadu è attualmente il terzo maggior contribuente al PIL indiano, con il potenziale di diventare il secondo maggiore l’anno prossimo. È anche il terzo maggiore esportatore indiano, con l’ambizione di diventare un’economia da 1.000 miliardi di dollari entro il 2030. In uno stato con tali ambizioni e una chiara tabella di marcia, aiutato da un ecosistema imprenditoriale favorevole, dal giusto quadro politico, da un ambiente competitivo e un ampio bacino di talenti giovani e a prova di futuro, è vantaggioso per Maersk e per lo Stato collaborare ed esplorare tutte le potenziali opportunità per consentire il commercio.

Lo stato del Tamil Nadu è attualmente collegato alla rete oceanica globale attraverso le due principali chiamate di servizio di Maersk. Inoltre, Maersk dispone di una solida rete di distribuzione che collega i porti oceanici all’entroterra, dove si trovano molti produttori e consumatori. Maersk dispone anche di un impianto di conservazione frigorifera a Chennai, che si occupa delle merci congelate e refrigerate dei suoi clienti.

Oltre a questi, Maersk esplorerà ora le opportunità di investire nello sviluppo del territorio per creare hub logistici. Questi hub logistici implementeranno le migliori pratiche provenienti da esempi globali per promuovere la massima efficienza garantendo al tempo stesso resilienza alle catene di approvvigionamento dei clienti. Maersk studierà inoltre le esigenze dei clienti in termini di strutture di stoccaggio e costruirà strutture di magazzino moderne e all’avanguardia che incorporeranno i più recenti sistemi di gestione del magazzino per la gestione più efficiente delle scorte e si concentreranno sulla riduzione dei rifiuti. Infine, Maersk investirà anche nella costruzione di una flotta di camion elettrici che garantirà una distribuzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Questo è un imperativo per alcuni dei principali clienti di Maersk che si sono posti rigorosi obiettivi NetZero e che puntano su partner logistici in grado di fornire soluzioni decarbonizzate.

“Siamo felici di collaborare con Maersk come partner logistico strategico. Per attrarre investimenti globali nello Stato, la disponibilità di soluzioni logistiche e di catena di fornitura efficaci è fondamentale. Riteniamo che questa collaborazione apporterebbe la giusta competenza globale, rete e ambizione per consentire la crescita del commercio nello Stato. Guida, il Tamil Nadu faciliterà il supporto necessario e rafforzerà l’ambiente favorevole esistente per attuare le migliori pratiche globali per gli investimenti proposti”, ha aggiunto V. Vishnu IAS, Amministratore delegato e CEO, Guidance, Tamil Nadu.

Il governo del Tamil Nadu fornirà a Maersk il giusto accesso alle informazioni, consentirà un processo decisionale più rapido e fornirà un ambiente favorevole per implementare le ultime tecnologie e le migliori pratiche globali.