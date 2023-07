A fuoco pullman in galleria tra Recco e Genova Nervi, autostrada chiusa: diversi intossicati

Un pullman ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

A causa del rogo si è creato un denso fumo all'interno del tunnel e per questo sono state mandate sette ambulanze e due auto mediche. Ci sarebbero diversi intossicati. Sul posto stanno intervenendo la polizia stradale e i tecnici di Aspi. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni e si sono formate in totale oltre dieci chilometri di coda in aumento.

Autostrade in una nota agli utenti diretti verso Genova consiglia dopo l'uscita a Recco di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada a Genova Nervi.

La protezione civile regionale sta intervenendo con la colonna mobile per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua dopo che, nella galleria Montegiugo, sulla A12, tra i caselli di Recco e Genova Nervi in direzione Genova, un pullman ha preso fuoco.



Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni: verso Genova a causa dell’incendio, in direzione Livorno a causa della presenza di fumo in galleria in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento vige obbligo di uscita a Nervi e Recco.



Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci dell'area interessata per agevolare passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria. L’appello è a non utilizzare l’autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità. Al momento 11 persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale San Martino di Genova.