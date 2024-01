A Compagna, riprendono i mercoledì musicali con il duo Nicolini-Benaglia

È un vero piacere per A Compagna annunciare la ripresa delle attività dei Mercoledì Musicali dopo la pausa delle festività dopo la grande performance del concerto degli Auguri. Il quarto concerto sarà molto interessante con l'introduzione di uno strumento non ancora proposto per i concerti: il trombone. Il Duo Nicolini Benaglia il 17 gennaio farà apprezzare nuove sonorità con il dialogo tra pianoforte e trombone.





Come sempre l’organizzazione è curata da Maurizio Daccà in collaborazione con il Maestro Josè Scanu, Direttore Artistico e la partecipazione di Isabella Descalzo. I concerti sono tenuti, come di consueto, sempre con la collaudata modalità in forma divulgativo/musicale. I concerti dei Mercoledì Musicali sono in sede A Compagna, piazza della Posta Vecchia 3/5 alle ore 17,00. Ricordiamo che è necessario prenotare inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org









STAGIONE MUSICALE 2023-2024





Mercoledì 17 gennaio 2024, ore 17:00





Duo Nicolini, trombone - Benaglia, pianoforte

Note di viaggio: movimento in tre stili





PROGRAMMA





C. M. Von Weber: Romance





.A. Jørgensen: Romance





G. F. Haendel: Lascia Ch’io Pianga





C. Saint Saens: Cavatine





.A. Piazzolla: Ave Maria





.H. Villa Lobos: Melodia Sentimental