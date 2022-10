25 ore in treno per vedere il Genoa

Davvero ci vuole una passione immensa e la capacità di non stancarsi, per andare da Genova a Cosenza, in Calabria, in treno per vedere la squadra rossoblu.

Un viaggio di mille chilometri all'andata e altrettanti al ritorno: 12,5 ore in treno all'andata e altrettante al ritorno. 25 ore. Ma almeno si viaggia in sicurezza. Partenza ore 22, venerdì, arrivo la mattina dopo sabato, a Cosenza. La sera ritorno verso casa, arrivo nella mattinata di domenica.

Sono piu di 20 anni, che non si fanno treni di tifosi, salvo poche eccezioni. I treni, carrozze speciali affittate dai tifosi erano consuetudine negli anni 70 /80 /90.

Ma spesso accadeva che i treni venissero danneggiati da atti di stupido vandalismo.

I treni dei tifosi vennero vietati nel maggio 1999, quando un convoglio con tifosi Salernitani diretti a Piacenza, andò colpevolmente a fuoco. Morirono quattro ragazzi.

Oggi non ci sono divieti specifici. Ma i treni non si faranno, sino a che non verrà emanata una direttiva dal Ministero degli Interni. Se verrà emanata.

L'iniziativa dei genoani diretti in Calabria si deve ad alcuni Club, tra i quali - riferisce Il Secolo XIX - I Figgi dö Zena. Buon viaggio, ragazzi, comportatevi bene, come vi dice Sofia.