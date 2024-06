100 anni di Roma-Lido. Inaugurata a Ostia la mostra fotografica sull’opera

La linea Roma-Lido compie 100 anni. Per festeggiare, oggi, nella sede della facoltà di ingegneria del mare del polo di Roma Tre di Ostia è stata inaugurata una mostra fotografica sulla storia dell’infrastruttura. E per raggiungerla le Istituzioni regionali e comunali e i vertici di Cotral e Astral hanno compiuto un viaggio da Porta San Paolo al litorale su uno dei treni appena revisionati, con la nuova livrea blu, regolarmente in servizio.

La mostra contiene decine di immagini della linea, a partire dalle foto della sua costruzione, nel 1924, con gli operai, ad esempio, impegnati nella posa delle prima pietra o delle fondazioni della stazione San Paolo. Ci sono poi le immagini della visita di Giolitti e di Re Vittorio Emanuele II alla stazione di Ostia e quella del treno inaugurale. Presente anche una sezione dedicata a tutti i treni in servizio nel corso di questi 100 anni.

“Grazie all’archivio del Comune siamo riusciti ad organizzare questa mostra che resterà fino al 10 agosto, giorno in cui ricade esattamente il centenario della linea- ha spiegato la presidente di Cotral, Amalia Colaceci- Abbiamo ricostruto con tante bellissime fotografie la storia di questa infrastruttura dalla sua nascita fino ai nuovi treni che arriveranno nel 2025”.

“Cento anni di Roma-Lido sono una data importante per quest’opera che ha collegato la città al suo mare- ha commentato poi l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera- Ma la Regione Lazio continuerà ad impegnarsi per potenziare la linea. La revisione dei vecchi treni ha già consentito di migliorare il servizio negli ultimi mesi e oggi ci sono 7 treni in servizio, di cui 5 revisionati. Da poche settimane sono in corso i lavori sulla linea aerea mentre sono finiti quelli sull’armamento. Poi mancano ancora quelli per il segnalamento e sono in costruzione i nuovi treni: 20 andranno sulla Roma-Lido e 12 sulla Roma-Viterbo. Ci sono stati alcuni ritardi dell’azienda nella consegna ma i primi treni arriveranno all’inizio dell’anno prossimo. E io sono stato personalmente negli stabilimenti di Caserta a vedere la produzione”.

“Questa- ha commentato anche l’assessore comunale ai Trasporti, Eugenio Patanè- è una straordinaria occasione per celebrare il passato, il presente e il futuro del tpl della città. La Roma-Lido è una straordinaria linea su ferro, un’opera d’arte trasportistica e infrastrutturale. Come Comune siamo disponibili a interloquire con la Regione Lazio e ad aiutare la linea in attesa dell’arrivo dei treni nuovi. Roma Capitale e Atac sono disposti a dare una mano fornendo un nuovo treno per la flotta”.

La storia della ferrovia, ricorda Cotral, inizia nel 1899, quando fu presentato dalla Stfer il primo progetto per collegare la Capitale al litorale di Ostia, con l’idea di creare una linea ferroviaria che facilitasse l’accesso al mare e contribuire allo sviluppo turistico e residenziale della zona. Dopo diverse revisioni del progetto, i lavori di costruzione iniziarono ufficialmente nel dicembre del 1918, in un periodo di grande fermento e sviluppo urbanistico per Roma. La realizzazione della ferrovia, fortemente voluta dall’ingegner Paolo Orlando, richiese l’impiego di avanzate tecniche di costruzione e l’impegno di numerosi lavoratori.

Finalmente, il 10 agosto 1924, la ferrovia Roma – Lido di Ostia fu inaugurata.

Per il centenario, oltre alla mostra, è partita una campagna di comunicazione, anche a bordo dei treni, per ricordare la storia della linea, nuovi allestimenti in banchina, un libro e un’illuminazione artistica sulla facciata della storica stazione di Porta San Paolo. I blogger di Odissea Quotidiana, esperti di storia dei traposti pubblici romani, accompagneranno infine i visitatori alla scoperta della linea con viaggi da Porta San Paolo a Ostia.