Volley, anche gli uomini campioni del mondo. Esulta il genovese Porro
di Redazione
22 sec
Dopo il trionfo con le donne di Velasco, l'Italia è campione del mondo nel volley anche con gli uomini di Fefé De Giorgi.
Gli azzurri infatti hanno battuto 3-1 la Bulgaria al termine di una finale chiusa con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Per l'Italia arriva il 5° Mondiale della sua storia, il secondo consecutivo.
Tra i protagonisti di questa impresa anche lo schiacciatore genovese Luca Porro, in forza al Modena.
