Viscogliosi: "Nessun depotenziamento significativo o riduzione del presidio di Polizia Locale nel centro storico"
di Redazione
"In relazione ad alcune affermazioni emerse nel corso del dibattito pubblico sulla sicurezza del centro storico, si ritiene opportuno precisare che il Nucleo Centro Storico della Polizia Locale di Genova è attualmente composto da circa 80 operatori e rappresenta una delle principali articolazioni operative del Corpo dedicate al presidio del territorio cittadino".
Lo dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi che prosegue: "Pertanto, ogni ricostruzione che lasci intendere un depotenziamento significativo o una riduzione del presidio non corrisponde alla realtà dei dati attuali. Il confronto sulle politiche per la sicurezza urbana è sempre utile e necessario, ma deve fondarsi su informazioni corrette e verificabili, nell’interesse dei cittadini e nel rispetto del lavoro quotidianamente svolto dagli operatori impegnati nelle aree più complesse della città. La Polizia Locale continua a garantire una presenza costante nel centro storico, attraverso servizi ordinari, presidi dedicati e attività integrate con le altre istituzioni competenti, con l’obiettivo di assicurare sicurezza, legalità e vicinanza ai residenti e agli operatori economici del territorio".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi: