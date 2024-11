Viabilità, giornata da bollino rosso in Liguria: 10 km di coda in A10 tra Borghetto e Feglino verso Genova

Giornata da bollino rosso sulle autostrade liguri, per il rientro dal ponte di Ognissanti. I tre giorni di break, con sole e temperature fuori stagione, hanno invitato molti cittadini a spostarsi verso le riviere, come segnalato dal traffico intenso nella giornata di venerdì 1° novembre. Secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia, per oggi domenica 3 novembre "si prevede traffico molto intenso con tempi di percorrenza significativamente superiori alla media soprattutto durante il pomeriggio-sera, ovverosia il cosiddetto controesodo di chi ritorna dalle vacanze dopo aver passato qualche giorno lontano dalla città".

SITUAZIONE A PONENTE - Alle 14:30 in A10 coda di 10 km tra Borghetto e Feglino verso Genova a causa di un cantiere. Sempre in A10 di 1 km di coda tra Sanremo Ovest e Arma Di Taggia per cantiere. Nel tratto savonese della A10 1 km di coda tra Celle Ligure e Varazze a causa di un mezzo in avaria.

SITUAZIONE A LEVANTE - Rallentamenti sono segnalati in A12, con disagi in particolare tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova: per lavori di ammodernamento, si transita su una sola corsia. A metà mattinata, si registrano code tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova.

RALLENTAMENTI IN A7 - Autostrade segnala code tra Genova Nervi il bivio A12/A7 in direzione Milano, per traffico intenso; per la stessa ragione, la viabilità è rallentata tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione del capoluogo lombardo. Code infine anche tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7, sul ponte Genova San Giorgio.

VENTO FORTE - A complicare il quadro ci si mette anche il vento, a dispetto della bella giornata di sole che caratterizza la nostra regione quest'oggi. Vento forte è segnalato tra Genova Prà e Savona, fino al bivio con la A6; la stessa indicazione è valida sull'allacciamento tra la A26 e la A10, tra Masone e il mare. Anche in questo caso, il richiamo per gli automobilisti è ad una maggiore prudenza.