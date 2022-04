Verona-Sampdoria 0-1, la cronaca live

di Edoardo Cozza

Hellas pericoloso in avvio, poi un rigore per la Samp causato da un fallo di Gunter su Caputo: l'ex Sassuolo sbaglia dagli 11 metri, ma trova il gol sulla ribattuta

63': Cambi nella Samp: Sensi ed Ekdal al posto di Rincon e Vieira

58': Palla filtrante di Caprari, Faraoni di prima intenzione taglia l'area con un cross basso ma sul secondo palo non c'è l'inserimento di Simeone e la palla sfila sul fondo

50': Giallo per Vieira per un fallo su Faraoni

48': Cross di Caprari, palla perfetta per la testa di Simeone ma Audero anticipa tutti e smanaccia

46': Si riparte

SECONDO TEMPO:

45'+1 Finisce il primo tempo: Sampdoria avanti grazie al gol di Caputo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' GOL DI CAPUTO! Montipò respinge il rigore, ma Caputo ribadisce in rete dopo la parata. Samp in vantaggio.

43' Rigore per la Sampdoria: inserimento di Caputo, pestone di Gunter su di lui. Ayroldi non ha dubbi e ammonisce anche il difensore veronese.

32' Ammonito Rincon: intervento con la gamba alta su Casale, colpito quasi in volto. Il venezuelano era diffidato: salterà il derby.

23' Prolungata azione in area blucerchiata dopo un corner: alla fine Tameze calcia al volo, palla fuori di un soffio.

12' Contrasto a centrocampo vinto da Thorsby che permette a Sabiri di prendere palla e calciare: attento Montipò, che poi si ripete su un tiro-cross di Candreva da posizione defilata.

10' Ancora i veneti sviluppano sulla sinistra: altro traversone di Lazovic, colpo di testa di Barak deviato da Thorsby in corner. Lo schema successivo non frutta nulla.

8' Verona insidioso col cross di Lazovic che pesca l'altro esterno Faraoni sul secondo palo: deviazione al volo che non inquadra la porta.

6' Verticalizzazione improvvisa per Simeone, Audero esce di piede e anticipa l'argentino al limite dell'area.

1' Ayroldi fischia: Hellas-Samp inizia!

Partita delicata per la Sampdoria, attesa al Bentegodi da un anticipo del sabato sera col Verona: per i blucerchiati c'è la necessità di incamerare punti per porre un freno alla serie negativa e non vedere complicarsi la lotta alla salvezza.

Giampaolo sceglie Caputo come unica punta con Sabiri in appoggio insieme a Candreva: out Sensi, trova spazio Vieira in mediana.

Tudor schiera i migliori: Simeone unica punta con il supporto di Caprari e Barak. Sulle fasce Lazovic e Faraoni.

Prima della gara un minuto di raccoglimento per l'ex giocatore e dirigente gialloblù Mascetti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Thorsby; Candreva, Caputo, Sabiri.