Verona: procedono regolarmente i lavori nel cantiere per la realizzazione della filovia

Perforatrici e Ruspe in azione nel cantiere filoviario Città di Nimes dove, questa mattina, il presidente Amt3 Giuseppe Mazza, l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari, il vice comandante della Polizia locale Claudio Marai e il dirigente comunale Mobilità e traffico Michele Fasoli si sono recati per fare il punto della situazione e aggiornare la cittadinanza sull’avanzamento dei lavori in corso.

“Dopo quattro mesi – dice il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza -, l’intervento per l’unificazione dei sottopassi di viale Galliano, viale Dal Cero e via Faccio, è a buon punto, con le operazioni di palificazione, propedeutiche all’inizio del secondo step, che vanno verso il completamento. Cruciali saranno i prossimi due mesi, alla fine dei quali inizieremo gli scavi sia nella rampa proveniente da Porta Nuova che dall’altro lato, a Porta Palio. Quelli appena trascorsi, sono stati mesi estivi di grande impegno e responsabilità, con l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma anticipando, se possibile, la fine dei lavori fissati per il prossimo 31 marzo. In quest’ottica, da oltre un mese è operativa la seconda perforatrice, che ha permesso all’impresa di intervenire più velocemente.

Disagi ridotti al minimo anche nei quartieri, dove i cantieri di via Comacchio, via Fedeli e via Dalla Corte si sono aperti e chiusi in tempi certi. Nelle prossime settimane concorderemo un nuovo macroprogramma per definire tutte le altre aree di intervento nelle restanti zone di Verona”.

“Siamo soddisfatti dell’avanzamento dei lavori e siamo confidenti che prima del Vinitaly 2024 Verona possa avere i sottopassi unificati – il commento dell’assessore Ferrari e del dirigente di riferimento Michele Fasoli -. A livello di viabilità e traffico attorno al cantiere, sono state predisposte alcune piccole variazioni: due corsie dedicate all’entrata in stazione per i provenienti dalla circonvallazione esterna, doppia corsia in circonvallazione Raggio di Sole e Oriani, predisposizione dell’ordinanza per il divieto H24 alla circolazione dei mezzi pesanti all’interno dell’anello circolatorio e spostamento della fermata bus di via della Valverde. Tutte queste modifiche, attuate per migliorare i flussi, soprattutto nelle ore di punta”.

“Con la fine dell’estate e il rientro dalle vacanze, il traffico ha già avuto un sensibile incremento – conclude il commissario della Polizia locale Marai -. Da mercoledì prossimo, con l’inizio dell’anno scolastico, assisteremo a un’ulteriore intensificazione dei flussi circolatori ma l’impegno degli agenti sarà adeguato per agevolare la mobilità veicolare”.