Ventimiglia, si tuffa ma è travolto dalle onde, amico tenta di salvarlo: dispersi due giovani in mare

Sono ore di grande apprensione a Ventimiglia per la sorte di Ewerton Dos Santos, 25 anni, originario del Brasile, e Walid Sobhi, 19 anni, di origine marocchina, dispersi nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno nelle acque delle Calandre. I due giovani, residenti da tempo a Sanremo e legati da una profonda amicizia, avevano scelto la nota spiaggia ventimigliese per trascorrere una giornata al mare. Poco prima delle 18 si sarebbero tuffati dalla falesia che costeggia il sentiero panoramico, a circa 200 metri dalla spiaggia, ma da quel momento non sono più stati visti riemergere.

Immediatamente dopo l'allarme è scattata una complessa macchina dei soccorsi. Per tutta la giornata e fino a tarda sera le acque antistanti la baia sono state battute dalla Guardia Costiera, dai Vigili del Fuoco, dai sommozzatori e da numerosi mezzi nautici, tra cui il gommone del porto di Cala del Forte. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria, impegnati nelle ricerche dall'alto in una zona resa particolarmente difficile dalle condizioni del mare, con vento sostenuto e onde in costante aumento.

Secondo quanto riferito dal fratello minore di Ewerton, unico testimone dell'accaduto, il 25enne si sarebbe tuffato per primo finendo quasi subito in difficoltà a causa del moto ondoso. Vedendolo in affanno, Walid avrebbe tentato di raggiungerlo per prestargli aiuto, ma sarebbe stato a sua volta sopraffatto dalla forza del mare. "Walid ha cercato di salvare mio fratello", avrebbe raccontato il giovane, visibilmente provato, agli amici e ai soccorritori accorsi sul posto.

Quando si è reso conto di non poter intervenire, il ragazzo ha raggiunto di corsa la spiaggia delle Calandre per chiedere aiuto. Alcuni bagnanti e il gestore del chiosco sono accorsi immediatamente con corde e salvagenti, ma all'arrivo sul punto indicato dei due giovani non vi era già più alcuna traccia.

Con il passare delle ore, familiari e amici hanno raggiunto la baia seguendo con angoscia l'evolversi delle operazioni. Le ricerche si sono concentrate sia in mare sia lungo la falesia, compresi gli anfratti e la nota Grotta del Corsaro Nero, situata sotto il punto del tuffo. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale per gli accertamenti del caso, mentre i soccorritori hanno continuato a lavorare senza sosta nella speranza di individuare i due ragazzi.

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