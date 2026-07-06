Ventimiglia-Sanremo: il vescovo Suetta ammonisce due sacerdoti presenti una consacrazione della Fraternità San Pio X

Il vescovo della diocesi di Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta (nella foto), ha emesso un provvedimento di ammonizione nei confronti di due sacerdoti della diocesi che hanno preso parte, il 1° luglio a Ecône, alla consacrazione episcopale di quattro sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San Pio X.

Nel decreto, il presule definisce la cerimonia un atto di «natura scismatica», evidenziando che le consacrazioni sono avvenute senza mandato pontificio e in contrasto con la volontà del Papa. Il documento richiama inoltre diverse disposizioni del Codice di diritto canonico, un recente decreto e una nota del Dicastero per la Dottrina della Fede, oltre alla normativa già emanata in passato sul caso della Fraternità fondata da Marcel Lefebvre.

I due sacerdoti destinatari del provvedimento, Jean De Belleville e Antonio De Souza Merces, secondo il vescovo erano consapevoli delle possibili conseguenze canoniche della loro partecipazione. La presenza alla celebrazione, documentata da una diretta streaming e da successivi filmati diffusi online, viene ritenuta dalla diocesi suscettibile di generare confusione e scandalo tra i fedeli.

Con lo stesso decreto, il vescovo dispone inoltre che i due presbiteri non partecipino in futuro a celebrazioni liturgiche officiate da membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X.

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