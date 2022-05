Ventimiglia, paninoteca frequentata da pregiudicati: il Comune revoca la licenza

di Edoardo Cozza

Il Comune di Ventimiglia ha revocato, con ordinanza, la licenza di somministrazione alimenti e bevande a una paninoteca di Ventimiglia, la "Silver Chick's", di via alla Stazione - gestita da un pachistano di 50 anni, residente a Bologna - perché "una parte degli avventori mette in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica rappresentando un pericolo".

Il locale, che è stato al centro di numerosi interventi delle forze dell'ordine, è frequentato soprattutto da pregiudicati e stranieri irregolari. Nel provvedimento viene citata anche una recente nota del questore di Imperia, in cui si sottolinea che l'esercizio "presenta caratteristiche di pericolosità sociale, in quanto luogo di ritrovo non occasionale di persone con pregiudizi penali, dedite ad attività illecite". La paninoteca, inoltre, era stata raggiunta da tre provvedimenti di sospensione dell'attività (uno da 5 e due da 10 giorni), nel 2019, 2020 e 2022 per risse, schiamazzi notturni e molestie.