Ventimiglia: incendio mercato coperto, indagata titolare box

C'è un indagato nell'inchiesta per incendio colposo aperta dalla procura di Imperia per far luce sulle cause dell'incendio che domenica scorsa ha bruciato un box all'interno del mercato coperto di Ventimiglia, danneggiandone un secondo. Si tratta della proprietaria del banco bruciato, di origine albanese. Obiettivo è capire cosa ha scatenato il rogo. Si era parlato del corto circuito di una cella frigo, ma al momento resta una delle ipotesi da verificare. Nel frattempo, oggi all'interno della struttura commerciale si è svolto un sopralluogo dell'ingegnere Xavier Minutoli, individuato dall'amministrazione comunale, per verificare la stabilità della colonna rimasta danneggiata nell'incendio.

Bisognerà, innanzitutto, capire se si tratta di un pilastro portante e, attraverso un carotaggio, valutarne le condizioni. Domani è invece atteso un sopralluogo sull'impianto elettrico del mercato e dei singoli box, che al momento restano inaccessibili. La struttura, come annunciato ieri sera dal sindaco della città di confine, Flavio Di Muro, resterà chiusa almeno per tutta la settimana, ma qualora fossero necessari nuovi interventi di messa in sicurezza, è probabile un allungamento dei tempi e in quel caso, il primo cittadino dovrà valutare un piano B ovvero un posto dove collocare temporaneamente i commercianti ambulanti. Ieri, nel corso di un altro sopralluogo, l'Asl ha acquisito della merce, soprattutto carne e frutta, destinata alla distruzione.