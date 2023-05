Ventimiglia: arrestato 34enne per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e ubriachezza

Questa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentaquattrenne di nazionalità irachena responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere ed ubriachezza.

I Carabinieri erano intervenuti dopo che in via Cavour era stata segnalata una lite tra due stranieri. Giunti sul posto però, i militari sono stati subito messi in difficoltà dall’uomo che, in palese stato di ubriachezza, ha tentato in tutti i modi di sottrarsi all’identificazione, sino a scagliarsi contro di loro.

Immediatamente bloccato, lo straniero è stato poi perquisito e trovato in possesso di un cutter di quelli in uso agli elettricisti, con la lama estratta e pronto all’uso. Tratto in arresto e condotto in caserma, anche durante gli atti di rito l’uomo ha continuato ad essere agitato ed inveire contro i Carabinieri, al punto da rendere necessario l’intervento di personale del 118 che ha provveduto a somministrargli un calmante.