Venezia-Genoa 1-1, il pareggio non basta: la salvezza resta un miraggio

di Marco Innocenti

Padroni di casa in vantaggio con Henry, Ekuban pareggia ma i lagunari restano a +6 sul Grifone

90'+4: Basta così. Al Penzo finisce 1-1

90'+3: Grande occasione per Portanova che, in rovesciata, sfiora il palo: palla sul fondo di un soffio

90': Ci saranno 4' di recupero

86': Entra Melegoni al posto di Gudmundsson

85': Occasionissima per il genoa sul colpo di testa di Yeboah salvato sulla linea da Svoboda, con Romero ormai fuori causa. Sul ribaltamento di fronte, Aramu cerca di piazzare il destro ma la palla esce sul fondo non di molto

80': Angolo per il Genoa, tocco di testa di Yeboah, Ostigard però salta travolgendo due avversari: è fallo in attacco

74': Cambio nel Genoa: esce Destro ed entra Galdames

72': Errore rischioso di Maksimovic che sbaglia l'alleggerimento all'indietro su Sirigu ma cicca il pallone e, per poco, non lascia strada spianata all'attaccante del Venezia. Per fortuna esce Sirigu che spazza

66': Genoa pericoloso in area con Yeboah che premia l'inserimento di Portanova, piatto destro di prima intenzione ma la difesa del Venezia respinge e poi libera

60': Cambio nel Genoa: dentro Portanova e fuori Sturaro, esce anche Rovella per far posto a Yeboah

58': Punizione spettacolare e tesa di Aramu, Sirigu esce ma non trova coi pungi la palla, allora Hefti di testa, quasi sulla linea, riesce ad allontanare poi Ostigard spara via la minaccia

49': Incursione di Aramu in area, Ostigard lo marca stretto e alla fine in scivolata riesce a ribattere in angolo la sua conclusione

47': Giallo per Sturaro

46': Si riprende. Nel Genoa esce Vasquez ed entra Ostigard. Nel Venezia, Ebuehi al posto di Crnigoj

SECONDO TEMPO:

45'+2: Angolo di Rovella, la difesa del Venezia allontana, poi irrompe Badelj che trova però la respinta coi pungi di Romero

45': Ci saranno 2' di recupero

29': Il pari del Genoa con Ekuban!! Assist di Destro, Ekuban evita Caldara e fredda Romero con un mancino chirurgico

22': Fallo di Vasquez su Aramu: cartellino giallo

19': Prova a rispondere il Genoa con il lancio lunghissimo per Destro, controllo dell'attaccante ma esce bene Romero e fa sua la palla

18': Venezia ancora pericoloso col tiro di Nani, in diagonale: palla sul fondo

12': Venezia in vantaggio! Angolo per la testa di Ceccaroni, torre per Henry, perso completamente da Badelj, tocco da due passi e palla in rete

10': Aramu finisce a terra dopo l'intervento di Maksimovic in area di rigore. Orsato però non ha dubbi, è fallo in attacco del giocatore del Venezia. Interpretazione corretta del direttore di gara

9': Grand destro di Cambiaso che non trova la porta per questione di centimetri. Palla alta non di molto

1': Si parte.Il primo pallone lo manovra il Genoa

PRIMO TEMPO:

Venezia-Genoa ha il sapore tipico dell'ultima spiaggia, sicuramente per il Grifone, molto probabilmente anche per i lagunari. Uno spareggio in piena regola, con la formazione di Zanetti che può giocarselo però sullo slancio della preziosa vittoria contro il Torino. In casa Genoa, invece, c'è da fare appello a tutto quello che si ha dentro, nella testa prima che nelle gambe. Come se non bastasse, a complicare tutto, anche i forfait di Criscito e, all'ultimo minuto, di Amiri, Piccoli e Vanheusden.

Ecco le formazioni ufficiali:

VENEZIA: Romero, Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Ampadu, Cuisance, Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti

GENOA: Sirigu, Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso, Sturaro, Badelj, Rovella, Gudmundsson, Destro, Ekuban. All. Blessin.

ARBITRO: Orsato di Schio (Ass: Carbone e Mresmes - IV: Colombo - Var: Chiffi - Avar: Zufferli)