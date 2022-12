Val Trebbia, il viceministro Rixi: "Via libera alla variante Torriglia-Montebruno sulla SS 45"

“Il 2023 sarà l’anno dei cantieri. Su impulso del Mit da gennaio partiranno appalti per una serie di opere Anas attese e richieste dai territori e che sono state completamente finanziate. Tra questi è previsto l’intervento sulla variante alla SS 45 della Val Trebbia tra i comuni di Torriglia e Montebruno per un importo di oltre 60 milioni." Lo dice in una nota il deputato della Lega e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

"L'attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, finalizzato a tagliare la burocrazia e velocizzare i lavori, e gli oltre 4,5 miliardi di euro sbloccati di recente dal Cipess per opere da Nord a Sud garantiranno un forte impatto anche sul fronte occupazionale” conclude il viceministro Rixi.

