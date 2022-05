Val Trebbia, ciclista di 60 anni investito da un capriolo: in codice rosso al San Martino

di Marco Innocenti

L'uomo stava percorrendo la statale all'altezza di Bargagli quando l'animale è sbucato dalla boscaglia e lo ha colpito in pieno

Non bastavano i cinghiali, adesso ci si mettono anche i caprioli. Brutta disavventura stamani per un ciclista 60enne, investito da un capriolo che è uscito correndo dalla boscaglia. L'uomo è finito a terra ed è rimasto ferito gravemente. L'incidente è avvenuto sulla statale della Val Trebbia all'altezza di Bargagli. Il ciclista è stato soccorso dal 118 con l'automedica e stabilizzato. Poi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'eliambulanza per trasportarlo all'ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.