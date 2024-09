USA: Maersk apre magazzino a El Paso per esigenze logistiche transfrontaliere clienti

A.P. Moller – Maersk (Maersk) ha aperto una nuova struttura di 402.000 piedi quadrati a El Paso, Texas, per supportare la crescente domanda di servizi logistici al confine tra Stati Uniti e Messico.

La struttura si trova a cinque minuti dal ponte internazionale Ysleta-Zaragoza al confine tra El Paso e Ciudad Juárez a Chihuahua, Messico, consentendo un commercio transfrontaliero rapido e flessibile tra i paesi. Il porto di ingresso di Ysleta, situato sul ponte, è il più grande porto commerciale nel distretto di El Paso e un corridoio commerciale fondamentale per le merci dirette a nord in uscita da Juárez. Il sito si trova lungo un punto di sosta popolare per i camion diretti a nord e a sud attraverso il confine e per i carichi nazionali degli Stati Uniti diretti a est e a ovest lungo l’Interstate 10.

Con 73 porte di banchina, due rampe per carichi di grandi dimensioni e 116 spazi di piazzale per camion, la struttura multiclient è progettata per ricevere, separare e consolidare in modo efficiente i carichi, nonché per la distribuzione delle merci in tutto il Nord America utilizzando la rete di trasporto merci via terra di Maersk. È dotata di sorveglianza 24 ore su 24 e di un piazzale completamente recintato.

“L’apertura della struttura di El Paso è una pietra miliare per Maersk in Nord America, poiché rafforza il nostro impegno nel soddisfare le esigenze transfrontaliere e di carichi parziali dei clienti. L’ambizione di Maersk è quella di essere l’integratore della logistica e questa mossa strategica ci consente di fornire ai clienti un portafoglio prodotti ampliato, che comprende servizi oceanici, magazzinaggio e distribuzione e trasporto via terra, su misura per le complessità del commercio transfrontaliero”, ha dichiarato Gordon Branov, Responsabile di carichi parziali (LTL), carichi completi (FTL) e trasporto di linea per Maersk Nord America.

La struttura è un magazzino doganale, che consente ai clienti di ritardare il pagamento dei dazi fino a quando la merce non viene rilasciata per il consumo o riesportata. Inoltre, il sito ha una zona di libero scambio (FTZ) di 80.000 piedi quadrati, dove i clienti possono immagazzinare merci a tempo indeterminato senza incorrere in dazi. I clienti possono anche affittare uno spazio ufficio all’interno della struttura, offrendo al personale autorizzato un comodo accesso al proprio inventario.

Il sito è conforme al Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), un programma di partenariato commerciale volontario della Customs and Border Protection (CBP) per proteggere e facilitare il movimento del commercio internazionale legittimo, e ha la certificazione ISO 9001:2015, lo standard internazionale di eccellenza per i sistemi di gestione della qualità.

I servizi di magazzinaggio eseguiti presso il sito supportano i clienti in una varietà di settori, come automotive, sanità, vendita al dettaglio e tecnologia. I servizi includono smistamento merci, stoccaggio, cross docking, gestione inventario ed evasione ordini, nonché soluzioni a valore aggiunto, come logistica inversa, kitting e gestione fornitori. Altri servizi includono Less-than-Container Load (LCL), full-container load (FCL), Maersk Ground Freight (LTL, FTL, Cross-Border FTL e LTL), consolidamenti di trasporto aereo e servizi di trasporto accelerato.

Maersk ha più di 150 strutture di magazzinaggio negli Stati Uniti, Canada e Messico per un totale di oltre 26 milioni di piedi quadrati. A marzo, Maersk ha annunciato l’apertura di un nuovo magazzino a Tijuana, in Messico.